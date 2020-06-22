اليوم السابع
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الإثنين، 22 يونيو 2020 05:59 م
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الأمم المتحدة تتبنى قرارا يدين وضع حقوق الإنسان فى كوريا الشمالية

الإثنين، 22 يونيو 2020 05:36 م
الأمم المتحدة تتبنى قرارا يدين وضع حقوق الإنسان فى كوريا الشمالية زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
وكالات

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تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، قرارا يدين "انتهاكات حقوق الإنسان" في كوريا الشمالية، في إجراء يتم اتخاذه للعام الـ18 على التوالي.

ووافق المجلس، المكون من 47 دولة، خلال الجلسة الـ43 التي عقدت في جنيف، على تبني القرار بإجماع الآراء.

وقال المجلس في نص القرار إنه "يشعر بقلق عميق من الانتهاكات الممنهجة والمنتشرة والسافرة لحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والتي ترتقي في حالات كثيرة إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية".

وأكد القرار أن وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية قد يشهد تدهورا أكبر في ظل الخطر من جائحة فيروس كورونا المستجد، مشددا على ضرورة تقديم المساعدات اللازمة لسكان البلاد في الوقت المناسب.

وقد ظلت كوريا الشمالية توصف بأنها من أسوأ الدول التي تنتهك حقوق الإنسان في العالم، بينما ترفض سلطات البلاد هذه الانتقادات، وتصفها بالمحاولات الأمريكية للإطاحة بنظامها.

 

الأمم المتحدة

كوريا الشمالية

المجلس الدولى لحقوق الإنسان

حقوق الإنسان

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