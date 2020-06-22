الأردن تسجل 9 إصابات غير محلية بفيروس كورونا و 12 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 9 حالات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد -جميعها غير محلية- ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1042 إصابة.
وأوضحت الوزارة - في بيان نشرته وكالة أنباء الأردنية /بترا/ اليوم الاثنين -أن الحالات موزعة بواقع 8 حالات بين الأردنيين القادمين من الخارج، الذين يقيمون في فنادق الحجر، وحالة لسائق شاحنة غير أردني قادم عبر حدود العمري، تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.
كما سُجلت 12 حالة شفاء بواقع 11 حالة في مستشفى الأمير حمزة، وحالة واحدة في مستشفى الملكة علياء.
وأشارت إلى إجراء 5264 فحصاً مخبريا اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 336133 فحصاً.
الأردن تسجل 9 إصابات غير محلية بفيروس كورونا و 12 حالة شفاءالإثنين، 22 يونيو 2020 06:15 م
كورونا فى الأردن - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 9 حالات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد -جميعها غير محلية- ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1042 إصابة.
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