اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 01:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

افتتاح نادى ريادة الأعمال ومسابقة الابتكار وتدريب 300 شخص بأسوان

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:24 م
افتتاح نادى ريادة الأعمال ومسابقة الابتكار وتدريب 300 شخص بأسوان الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، عن مسابقة تحدى الابتكار 2030، وذلك لمواجهة أهم التحديات المجتمعية والتكنولوجيا والصناعية ، تماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وأضاف أن المسابقة مفتوحة للجميع سواء أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم والطلاب بجامعة أسوان ، أو أى مبتكر فى أسوان ومن جميع أنحاء جمهورية مصر العربية دون التقيد بسن أو وظيفة.

ويمكن الإطلاع على كيفية الاشتراك بالمسابقة بزيارة موقع جامعة أسوان وموقع تايكو أسوان الإلكترونى .

وتتيح المسابقة أيضا للفائزين الدعم الفنى والمالى والمساعدة فى تسجيل طلب براءة الاختراع ، وبذلك توفر على المبتكر 17000 جنيه ، كما يساعد تايكو أسوان فى الدعم المالى لتنفيذ النماذج الأولى والعمل على تسويق المنتج النهائى ويقوم المركز بدعم المشاركة فى المعارض المحلية والدولية.

ومن جانبه، أشار الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث ، إلى افتتاح نادى ريادة الأعمال بجامعة أسوان ، برعاية الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان ، والدكتور محمود صقر ، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا .

ويتضمن الافتتاح وحدة جديدة ضمن مكونات تايكو أسوان وهى نادى ريادة الأعمال ، ويعتبر فرصة كبيرة لطلاب وخريجى جامعة أسوان ورواد الأعمال فى المحافظة .

وأوضح الدكتور أبو الحسن الشاذلى أحمد يونس، رئيس فريق العمل بتايكو أسوان أنه يقوم نادى ريادة الأعمال بجامعة أسوان بنشر فكر ريادة الأعمال وإتاحة تدريب معتمد عالى المستوى للطلاب والخريجين لاقتحام سوق العمل والمساعدة فى إنشاء مشروعات وشركات ناشئة للشباب .

جدير بالذكر، أن النادى سيوفر منح مجانية للتدريب ويستهدف 300 متدرب خلال عام 2020 .

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

جامعة اسوان

تايكو

منح تدريبية

رئيس جامعة اسوان

تايكو اسوان

مسابقة تحدى الابتكار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اتحاد الكرة يكشف حقيقة "إيجابية" كشف كورونا للاعبيّن فى الأهلى

اتحاد الكرة يكشف حقيقة "إيجابية" كشف كورونا للاعبيّن فى الأهلى

أخبار مصر.. بصيرة:616 ألف مصري فوق الـ 18 عاما مصابين بكورونا

أخبار مصر.. بصيرة:616 ألف مصري فوق الـ 18 عاما مصابين بكورونا

صور ..إصابة طبيب بأزمة قلبية نتيجة الإجهاد أثناء علاج مصابى كورونا بالإسماعيلية

صور ..إصابة طبيب بأزمة قلبية نتيجة الإجهاد أثناء علاج مصابى كورونا بالإسماعيلية

خبير بمجموعة الأزمات الدولية: إثيوبيا أول المتضررين من السد.. وانهياره وارد

خبير بمجموعة الأزمات الدولية: إثيوبيا أول المتضررين من السد.. وانهياره وارد

انفوجراف..تعرف على أضخم موازنة فى تاريخ مصر للعام المالى 2020/2021

انفوجراف..تعرف على أضخم موازنة فى تاريخ مصر للعام المالى 2020/2021

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 22-6-2020.. وعيار 24 بــ211.22 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 22-6-2020.. وعيار 24 بــ211.22 ريال

اتحاد الكرة ردا على الزمالك: "مفيش تدريبات قبل إجراء مسحة كورونا"

اتحاد الكرة ردا على الزمالك: "مفيش تدريبات قبل إجراء مسحة كورونا"

فى احتفال أسرى.. عقد قران "بثينة" ابنة على الحجار بمنزله.. صور

فى احتفال أسرى.. عقد قران "بثينة" ابنة على الحجار بمنزله.. صور

متى يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد التعادل مع إيفرتون؟

متى يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد التعادل مع إيفرتون؟

"الصحة" تحذر من تناول المضادات الحيوية للأشخاص المخالطين لحالات كورونا

"الصحة" تحذر من تناول المضادات الحيوية للأشخاص المخالطين لحالات كورونا

حاكموا ابن "ماما سناء" أيضاً

حاكموا ابن "ماما سناء" أيضاً

دعم الصناعة الوطنية لمواجهة الاستيراد يبدأ من خفض تكاليف الإنتاج.. مراجعة أسعار الغاز للمصانع ضرورة ملحة لزيادة تنافسية الصادرات بالخارج..عوائد اقتصادية ضخمة مع إفساح الطريق للمنتج الوطني

دعم الصناعة الوطنية لمواجهة الاستيراد يبدأ من خفض تكاليف الإنتاج.. مراجعة أسعار الغاز للمصانع ضرورة ملحة لزيادة تنافسية الصادرات بالخارج..عوائد اقتصادية ضخمة مع إفساح الطريق للمنتج الوطني

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة