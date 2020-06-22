افتتاح نادى ريادة الأعمال ومسابقة الابتكار وتدريب 300 شخص بأسوان

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

أعلن الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، عن مسابقة تحدى الابتكار 2030، وذلك لمواجهة أهم التحديات المجتمعية والتكنولوجيا والصناعية ، تماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وأضاف أن المسابقة مفتوحة للجميع سواء أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم والطلاب بجامعة أسوان ، أو أى مبتكر فى أسوان ومن جميع أنحاء جمهورية مصر العربية دون التقيد بسن أو وظيفة.

ويمكن الإطلاع على كيفية الاشتراك بالمسابقة بزيارة موقع جامعة أسوان وموقع تايكو أسوان الإلكترونى .

وتتيح المسابقة أيضا للفائزين الدعم الفنى والمالى والمساعدة فى تسجيل طلب براءة الاختراع ، وبذلك توفر على المبتكر 17000 جنيه ، كما يساعد تايكو أسوان فى الدعم المالى لتنفيذ النماذج الأولى والعمل على تسويق المنتج النهائى ويقوم المركز بدعم المشاركة فى المعارض المحلية والدولية.

ومن جانبه، أشار الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث ، إلى افتتاح نادى ريادة الأعمال بجامعة أسوان ، برعاية الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان ، والدكتور محمود صقر ، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا .

ويتضمن الافتتاح وحدة جديدة ضمن مكونات تايكو أسوان وهى نادى ريادة الأعمال ، ويعتبر فرصة كبيرة لطلاب وخريجى جامعة أسوان ورواد الأعمال فى المحافظة .

وأوضح الدكتور أبو الحسن الشاذلى أحمد يونس، رئيس فريق العمل بتايكو أسوان أنه يقوم نادى ريادة الأعمال بجامعة أسوان بنشر فكر ريادة الأعمال وإتاحة تدريب معتمد عالى المستوى للطلاب والخريجين لاقتحام سوق العمل والمساعدة فى إنشاء مشروعات وشركات ناشئة للشباب .

جدير بالذكر، أن النادى سيوفر منح مجانية للتدريب ويستهدف 300 متدرب خلال عام 2020 .