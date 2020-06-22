اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 01:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اعرف نسب وقيمة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز للموظفين والعمالة غير المنتظمة

الإثنين، 22 يونيو 2020 01:30 ص
اعرف نسب وقيمة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز للموظفين والعمالة غير المنتظمة مجلس النواب
￼ كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، على تحديد قيمة ونسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالنسبة للفئات العاملة الغير المؤمن عليهم، ولأصحاب الأعمال والعاملين المصريين فى الخارج، وللعمالة غير المنتظمة.

ووفقا للقانون، تتحدد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالنسبة للفئات العاملة لدى غير المؤمن عليهم، وفقًا لما يلى:

‌أ- الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 12% من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه شهريًا.

‌ب- الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من أجره شهريًا بالنسبة لأصحاب الأعمال والعاملين فى الخارج:

تحدد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لأصحاب الأعمال والعاملين المصريين فى الخارج بواقع 21% من دخل الاشتراك الشهرى الذى يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

اشتراكات الشيخوخة والعجز والوفاة للعمالة غير المنتظمة تتحدد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالنسبة لفئات العمالة غير المنتظمة مثل الباعة الجائلين وعمال التراحيل كالتالى:

‌أ. الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.

‌ب. مساهمة الخزانة العامة بواقع 12% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.

علمًا بأن نسبة الاشتراكات تزداد كل 7 سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة 1%، وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، على ألا تتجاوز إجمالي نسبة الاشتراكات 26%.

ويستهدف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، إضافة إلى استخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.


المعاشات

التامينات

اشتراكات

الشيخوخه

اليوم السابع بلس

قانون التامينات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف نسب وقيمة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز للموظفين والعمالة غير المنتظمة

اعرف نسب وقيمة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز للموظفين والعمالة غير المنتظمة

"الصحة العالمية": ارتفاع قياسى فى المعدلات اليومية للإصابة بفيروس كورونا

"الصحة العالمية": ارتفاع قياسى فى المعدلات اليومية للإصابة بفيروس كورونا

حالات تعطى الحق لشركة الكهرباء رفع العداد عن المشترك.. تعرف عليها

حالات تعطى الحق لشركة الكهرباء رفع العداد عن المشترك.. تعرف عليها

الصحة: الكمامات القماشية غير آمنة ويمكن تتسبب فى العدوى بكورونا

الصحة: الكمامات القماشية غير آمنة ويمكن تتسبب فى العدوى بكورونا

آليات برامج ضبط النمو السكانى. توعية 15 مليون سيدة فى سن الإنجاب الأبرز

آليات برامج ضبط النمو السكانى. توعية 15 مليون سيدة فى سن الإنجاب الأبرز

طارق شوقى: طلاب الثانوية العامة شعروا بالارتياح من امتحان اليوم الأول

طارق شوقى: طلاب الثانوية العامة شعروا بالارتياح من امتحان اليوم الأول

مستشار رئاسة الوزراء: كل الأدوية الخاصة بأزمة كورونا متوفرة بالأسواق

مستشار رئاسة الوزراء: كل الأدوية الخاصة بأزمة كورونا متوفرة بالأسواق

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ9 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ9 ملايين حالة

الصحة: 14736 حالة تعافت من كورونا وخرجت من مستشفيات العزل

الصحة: 14736 حالة تعافت من كورونا وخرجت من مستشفيات العزل

نادى مصر ينسحب من الدورى والجبلاية يمهله أسبوعا وإلا الهبوط للدرجة الرابعة

نادى مصر ينسحب من الدورى والجبلاية يمهله أسبوعا وإلا الهبوط للدرجة الرابعة

البنك المركزى: مد إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات لـ15 سبتمبر

البنك المركزى: مد إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات لـ15 سبتمبر

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ89 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ89 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة