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اعرف عقوبة القيادة بدون تراخيص وفقا لقانون المرور الجديد

الإثنين، 22 يونيو 2020 02:51 ص
اعرف عقوبة القيادة بدون تراخيص وفقا لقانون المرور الجديد وحدة مرورية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أقر قانون المرور الحالى، مخالفات عديدة على المخالفين لقواعد وآداب المرور حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، وإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث التى نراها أعلى الطرق، ومنها:

- مخالفة السير بدون رخص تسيير

 
وأقر قانون المرور فى المادة 74 بالفقرة 2 توقيع عقوبة على المخالف بالغرامة من 1000 إلى 2000 جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بإحدى العقوبتين، وفى حالة التصالح يتم دفع 50 جنيهًا، وفى حالة الامتناع يتم سحب رخصة القيادة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
 
وفى حالة انتهاء رخصة التسيير يتم دفع غرامة مالية من 20- 50 جنيهًا مع سحب رخصتى القيادة والتسيير حال عدم التصالح، ودفع 10 جنيهات.
 
 

- السير بدون رخص قيادة

وافق قانون المرور طبقا للمادة 75 مكرر فى الفقرة 4 على أنه يتم تحرير مخالفة مرورية لقائدى المركبات التى تسير أعلى الطرق بدون رخص قيادة بدفع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 2000، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، ويتم من خلالها سحب الرخص فى حالة عدم دفع قيمة التصالح بـ50 جنيها.

وفى حالة انتهاء رخصة القيادة يتم سحب رخصتى القيادة والتسيير حال عدم التصالح، مع توقيع نفس الغرامة السابقة والحبس بـ6 أشهر.


- القيادة بدون حزام أمان  

 
أقر قانون المرور عقوبة على السائق المخالف و لا يلتزم بارتداء حزام الأمان بدفع ما بين 150 لـ300 جنيه و ذلك للحفاظ على سلامة قائد المركبة و لمنع وقوع ارتطام وجهة السائق بزجاج السيارة.
 

قانون المرور

اخبار الحوادث

السير بدون رخص

اخبار عاجلة

رخص التسيير

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