اليوم السابع
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اعرف الحالة المرورية بطريق الـ"na" المتجه من وإلى القاهرة الجديدة

الإثنين، 22 يونيو 2020 10:46 ص
اعرف الحالة المرورية بطريق الـ"na" المتجه من وإلى القاهرة الجديدة محور المشير
كتبت ـ أمنية الموجى

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تشهد حركة السيارات بطريق الـ"na" ومحور المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة اليوم الاثنين،حالة من السيولة المرورية فى الطريق المؤدى إلى وسط البلد، كما سادت حالة من السيولة المرورية فى الطريق العكسى المتجه إلى القاهرة الجديدة، وشهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم ، انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية.

ورصدت كاميرا "اليوم السابع" الحركة المرورية للسيارات أعلى محاور الجيزة، بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت الحالة المرورية أعلى كوبرى 6 أكتوبر، فى الاتجاه أمام القادم من مدينة نصر والمتجه إلى المهندسين، حيث تستمر السيولة المرورية بطول الكوبرى من مطلعه من مدينة نصر، حتى نهايته فى مخارج الدقى والمهندسين، وأيضا فى الاتجاه المقابل أمام القادم من المهندسين والمتجه إلى مدينة نصر شهد الكوبرى سيولة فى بعض المناطق به، وتحديدا أعلى منطقتى التحرير ورمسيس، حيث انتظمت حركة السيارات فى الكوبرى. 

وظهر انتظام بحركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية سيولة مرورية وظهر انسياب فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد والمهندسين.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وتواجدت كثافات على الكورنيش من المعادى وصولا إلى مناطق وسط البلد،ومن أثر النبى حتى قصر العينى وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو أثناء دخول الموظفين،وبعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسى وهشام بركات. 

 

 


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