استمرار حبس تاجر مخدرات لاتهامه بقتل موظف بماسبيرو

كتب سليم على

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، حبس تاجر مخدرات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل موظف بمبنى ماسبيرو.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نشبت مشاجرة بين سائق توك توك وتاجر مخدرات يدعى "جمال" الشهير بجمال "إمبز"؛ لرفض الأخير دفع أجر السائق نظير توصيله لعدة أماكن، وعند قيام السائق بالشكوى لبعض الأهالى من ذلك نشبت بينهما مشاجرة.

وفور تدخل المجني عليه، ويدعي"علاء.أ ع" الشهير بالأستاذ يبلغ من العمر 50 سنة، موظف بمبنى ماسبيرو، قام المتهم بالتعدى عليه بقبضة يده، وعقب ذلك تطورت المشاجرة صعد على إثرها المتهم لأعلى المنزل وقام بإلقاء كتلة من الصخر على المجني عليه إلا أنها لم تصبه في المرة الأولى فقام بإلقائها مرة أخرى فسقطت على رأسه وتوفى في الحال.

وأشارت التحقيقات ، إلى أنه المتهم تاجر المخدرات رفض دفع الأجرة وتعدى على السائق، وتدخل الموظف المجنى عليه لنجدته وتمكن من فض المشاجرة، وأثناء وقوفه صعد المتهم إلى منزله وألقى "صخرة" على المجني عليه ولم تصبه في المرة الأولى، فألقى أخرى أصابته في رأسه وسببت له ارتجاجًا في المخ وتوفي في الحال، وفر المتهم هاربًا.

وتبين من مناظرة جثة المجني عليه أنه في العقد السادس من العمر، وبه إصابات وجروح قطعية في مختلف أنواع الجسم، كما أنه مصاب بتهشم الرأس نتيجة التعدي عليه بحجر في الطريق العام، ما أدى إلى حدوث نزيف دموي داخلي وخارجي تسبب في الوفاة.