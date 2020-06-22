استمرار حبس تاجر مخدرات لاتهامه بقتل موظف بماسبيرو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، حبس تاجر مخدرات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل موظف بمبنى ماسبيرو.
تعود تفاصيل الواقعة عندما نشبت مشاجرة بين سائق توك توك وتاجر مخدرات يدعى "جمال" الشهير بجمال "إمبز"؛ لرفض الأخير دفع أجر السائق نظير توصيله لعدة أماكن، وعند قيام السائق بالشكوى لبعض الأهالى من ذلك نشبت بينهما مشاجرة.
وفور تدخل المجني عليه، ويدعي"علاء.أ ع" الشهير بالأستاذ يبلغ من العمر 50 سنة، موظف بمبنى ماسبيرو، قام المتهم بالتعدى عليه بقبضة يده، وعقب ذلك تطورت المشاجرة صعد على إثرها المتهم لأعلى المنزل وقام بإلقاء كتلة من الصخر على المجني عليه إلا أنها لم تصبه في المرة الأولى فقام بإلقائها مرة أخرى فسقطت على رأسه وتوفى في الحال.
وأشارت التحقيقات ، إلى أنه المتهم تاجر المخدرات رفض دفع الأجرة وتعدى على السائق، وتدخل الموظف المجنى عليه لنجدته وتمكن من فض المشاجرة، وأثناء وقوفه صعد المتهم إلى منزله وألقى "صخرة" على المجني عليه ولم تصبه في المرة الأولى، فألقى أخرى أصابته في رأسه وسببت له ارتجاجًا في المخ وتوفي في الحال، وفر المتهم هاربًا.
وتبين من مناظرة جثة المجني عليه أنه في العقد السادس من العمر، وبه إصابات وجروح قطعية في مختلف أنواع الجسم، كما أنه مصاب بتهشم الرأس نتيجة التعدي عليه بحجر في الطريق العام، ما أدى إلى حدوث نزيف دموي داخلي وخارجي تسبب في الوفاة.
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