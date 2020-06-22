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استكمال رصف طريق الموشية القصر بالداخلة بتكلفة 28 مليون جنيه

الإثنين، 22 يونيو 2020 01:45 م
استكمال رصف طريق الموشية القصر بالداخلة بتكلفة 28 مليون جنيه رصف طريق الموشية القصر بالداخلة
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد عن البدء فى رصف طريق الموشية – القصر ، بطول 9 كيلو مترات، وبتكلفة إجمالية حوالى 28 مليون جنيه ، حيث قارب العمل فيه على الانتهاء وذلك ضمن مشروعات خطة التنمية المحلية للمركز وفى إطار استكمال الخدمات الحيوية للمواطنين بتوجيهات من اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم .

وقال اللواء محمد الفحام رئيس مركز الداخلة أن تنفيذ هذا المشروع ضمن خطة رفع كفاءة الخدمات الحيوية بالمركز والقرى التابعة له مشسرا إلى أن يجرى تنفيذ مشروع إقامة مبني وحدة محلية لقريتي الشيخ مفتاح، وأسمنت بتكلفة مليون جنيه، مع الانتهاء من توريد وتركيب وحدة طاقة شمسية لإنارة مبنى الوحدة المحلية لقريتي الراشدة وبدخلو، بتكلفة 825 الف جنيه .

أضاف الفحام أنه جرى الانتهاء من تزيين شوارع ومداخل وميادين مدينة موط بالإضاءة الملونة لإضفاء لمسة جمالية، وذلك في إطار الخطة التي وضعها المركز للارتقاء بالشوارع والميادين بالمدينة لتعبر عن المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

 

 

 


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