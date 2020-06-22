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استقبال المكالمات بمركز اتصالات خدمة عملاء صندوق الإسكان من 9 صباحا: 5 مساء

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:05 ص
استقبال المكالمات بمركز اتصالات خدمة عملاء صندوق الإسكان من 9 صباحا: 5 مساء مشروع الإسكان الاجتماعى
كتب أحمد حسن

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أكدت  می عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه تقرر بداية من يوم الأحد المقبل، الموافق ۲۸ يونيو الجاري، مد مواعيد استقبال المكالمات بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق لتصبح من الساعة 9 صباحا : 5 مساء طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، بدلا من المواعيد السابقة والتي كانت من الساعة 9 صباحا : 3 عصرا، وذلك في ضوء بدء تخفيف توقيتات حظر التجوال مع تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"، والاستمرار في المحافظة على مستويات الأداء والمتابعة مع عملاء الصندوق. 
 
وأضافت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن هذا الإجراء جاء بجانب توفير عدد من الخدمات الإلكترونية المتاحة من خلال البوابة الإلكترونية لمركز خدمة المواطنين على الرابط https://cservices.shimff.gov.eg ، خاصة فيما يتعلق باستكمال المستندات الأساسية للمواطنين، وتصحيح البيانات.
 
وأوضحت مى عبدالحميد، أنه في حالة وجود أي استفسار أو تساؤل، لدى المواطنيين، يمكنهم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على الأرقام التالية (٥۹۹٩ أو ٥۷۷۷ أو ۱۱۸۸ من أي تليفون محمول، ورقم ۹۰۷۱۱۱۷ ، من أي خط أرضي)، أو من خلال التوجه لأي مرکز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات.

وزاره الاسكان

مشروع الاسكان الاجتماعى

صندوق الاسكان الاجتماعى

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