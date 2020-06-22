استقالة شريف صدقى من منصبه كرئيس تنفيذى لمدينة زويل

كتب محمد صبحى

تقدم الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، باستقالته إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومن ناحيته، وافق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على طلب الاستقالة.

وقالت مصادر مطلعة لـ" اليوم السابع " إن الدكتور شريف صدقى تقدم باستقالته لرفع الحرج وإعطاء الفرصة الكاملة لتشكيل مجلس الأمناء ومن ثم تشكيل مجلس الإدارة ، خاصة وأنه وفقا للتعديلات التى ادخلت عن قانون مدينة زويل يترأس وزير التعليم العالى مجلس الأمناء وبالتالى فإن الاستقالة تأتى انطلاقا من المسئولية لرفع الحرج واختيار الرئيس التنفيذى لمدينة زويل.

وأكدت المصادر، أن الدكتور شريف صدقى جاهز لخدمة الوطن من أى موقع ، فى سبيل الارتقاء بمنظومة البحث العلمى فى مصر.