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ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود 7 قطاعات

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:13 ص
ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود 7 قطاعات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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استهلت مؤشرات بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، باستثناء السوق الرئيسي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.22% رابحاً 11.3 نقطة ليصل إلى مستوى 5057.04 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.31% رابحاً 17.18 نقطة ليصل إلى مستوى 5499.26 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% خاسراً 2.540 نقطة ليصل إلى مستوى 4182.80 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.10% رابحاً 4.230 نقطة ليصل إلى مستوى 4151.50 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 82.8 مليون سهم بقيمة 15.6 مليون دينار كويتى عبر 4190 صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 0.84%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.35%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.30%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.28%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.90%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.50%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%.
 
وجاء سهم شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، يليه سهم شركة الأولى للتأمين التكافلي بنسبة 9.88%، ثم سهم شركة المصالح العقارية بنسبة 9.62%، فيما تصدر سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.63% ثم سهم شركة التسهيلات التجارية بنسبة 9.52%، ثم سهم شركة وربة للتأمين بنسبة 4.94%.
 
وفي سياق آخر أعلن بنك وربة، عن تعيين سيمون لاربي كليمنتس بمنصب رئيس مجموعة العمليات ابتداءً من تاريخ 21 يونيو في البنك، وذلك بعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي، كما تم تكليف مساعد مزيد المزيد نائب رئيس المجموعة المصرفية للأفراد بالإضافة إلى مهامه الحالية بالقيام بأعمال ومهام رئيس المجموعة المصرفية للأفراد.
 

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