ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود 6 قطاعات

كتب هانى الحوتى

أنهت مؤشرات بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، باستثناء السوق الرئيسي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.31% رابحاً 15.81 نقطة ليغلق عند مستوى 5061.55 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.43% رابحاً 23.84 نقطة ليغلق عند مستوى 5505.92 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.01% خاسراً 0.3 نقطة ليغلق عند مستوى 4185.04 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.31% رابحاً 12.92 نقطة ليغلق عند مستوى 4160.40 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 110.3 مليون سهم بقيمة 21.4 مليون دينار كويتى عبر 5703 صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 0.99%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.65%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.47%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.28%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.33%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.90%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.56%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%.

وجاء سهم شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، يليه سهم شركة الأولى للتأمين التكافلي بنسبة 9.88%، ثم سهم شركة المصالح العقارية بنسبة 9.62%، فيما تصدر سهم شركة التسهيلات التجارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.48% ثم سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة 5.19%، ثم سهم شركة ريم العقارية بنسبة 4.99%.

وفي سياق آخر أعلن بنك وربة، عن تعيين سيمون لاربي كليمنتس بمنصب رئيس مجموعة العمليات ابتداءً من تاريخ 21 يونيو في البنك، وذلك بعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي، كما تم تكليف مساعد مزيد المزيد نائب رئيس المجموعة المصرفية للأفراد بالإضافة إلى مهامه الحالية بالقيام بأعمال ومهام رئيس المجموعة المصرفية للأفراد.