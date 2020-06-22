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ارتفاع حالات الشفاء بمستشفى إسنا للحجر الصحى لـ710 متعافين من فيروس كورونا

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:22 م
ارتفاع حالات الشفاء بمستشفى إسنا للحجر الصحى لـ710 متعافين من فيروس كورونا إرتفاع حالات الشفاء بمستشفى إسنا للحجر الصحى
الأقصر – أحمد مرعى

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سطرت مستشفى إسنا التخصصى للحجر الصحى جنوب محافظة الأقصر، قصة كفاح جديدة أبطالها جنود الجيش الأبيض، وتحت إشراف الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام المستشفى وإستشارى مكافحة العدوى بالأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، وذلك بارتفاع حالات الشفاء لـ710 من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد خروج 15 حالة على مدار اليومين الماضيين.

وقالت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام المستشفى وإستشارى مكافحة العدوى بالأمانة، فى بيان صحفى، إنه تم تحت إشراف الدكتور محمد حمزة كشك مدير العزل الصحي،، فى الساعات الأولى اليوم الاثنين، خروج عدد 6 حالات تعافي، بينهم حالة ولادة تمت بالمستشفى وطفلها وايضا كبار السن، كما تم مساء يوم الأحد، خروج عدد 9 حالات تعافي من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسي بمستشفي العزل الصحي باسنا، والتي جاءت نتائجهم سلبية في نهاية المطاف، وكان من بين حالات الخروج حالة ولادة قيصرية لسيدة مريضة بفيروس كورونا والتي تمت إجراء العملية داخل المستشفى وخروجها وطفلها بسلام، ليتجاوز عدد المتعافين ويصل لـ710 متعافين من فيروس كورونا.

ووجهت مديرة مستشفى إسنا التخصصى للحجر الصحى جنوب الأقصر، الشكر لجنود وأبطال الجيش الأبيض، لتكون مستشفي العزل الصحي بإسنا بحالات الشفاء التى وصلت إليها، أولي مستشفيات العزل الصحي المسجلة لأكبر نسب الشفاء بفضل الله وكرمه، ووجود أعلي كفاءات تواصل الليل بالنهار لخدمة المرضي وتقديم الدعم العلاجي والنفسي للمرضى جميعاً.

ومن جانبه، يقول الدكتور حسام فتحي مدير قسم الطوارئ بمستشفى العزل الصحي لعلاج مصابي فيروس كورونا بإسنا، إن الدعم النفسي للمرضى يعد أحد المحاور المهمة للبروتوكول العلاجي المُتبع بالمستشفى، حيث إن الحالة النفسية تؤثر بشكل كبير على الجهاز المناعي والذي يعد الحصن الحصين للجسم للقضاء على فيروس كورونا، ولهذا عمل الفريق الطبي إلى إدخال السعادة بين جميع المصابين بالفيروس بصورة أكبر خلال الفترة الماضية، موضحاً أن كافة الفرق الطبية بالمستشفى وفرق التمريض والعمال ورجال الأمن والنظافة يعملون على قلب رجل واحد ويواصلون العمل على مدى 24 ساعة، وتقديم أقصى ما لديهم من طاقة من أجل رفع معدلات التعافي بين المرضى وهو ما يتحقق بالفعل على أرض الواقع، موضحاً أنه مع خروج كل دفعة حالات يحتفل كافة العاملون بالمستشفى بخروج المتعافين وتعم الفرحة والسرور أرجاء المستشفي، ومن جانب آخر تقدم المتعافون بالشكر والعرفان لجنود الجيش الأبيض وجميع العاملين بالمستشفى بقيادة الدكتورة إلهام محمود مدير عام المستشفى على تقديم الدعم العلاجى والنفسى للمرضى لتجاوز الأزمة، سائلين المولى عز وجل الشفاء التام والعاجل لجميع مرضانا وأن يحفظ الله مصرنا الحبيبة.

 


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