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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين

الإثنين، 22 يونيو 2020 10:18 ص
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، إذ صعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 10858 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 1659 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 12445 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 4174 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.57% ليصل إلى مستوى 1362 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 2132 نقطة.
 
 
وفي سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 13 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، الألومنيوم العربية، الشمس للإسكان والتعمير، العبور للاستثمار العقاري، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المجموعة المصرية العقارية، العامة لصناعة الورق-راكتا، الحديد والصلب المصرية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الأهلي للتنمية والاستثمار، اميرالد للاستثمار العقاري.
 
 

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