ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، إذ صعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 10858 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 1659 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 12445 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 4174 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.57% ليصل إلى مستوى 1362 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 2132 نقطة.

وفي سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 13 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، الألومنيوم العربية، الشمس للإسكان والتعمير، العبور للاستثمار العقاري، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المجموعة المصرية العقارية، العامة لصناعة الورق-راكتا، الحديد والصلب المصرية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الأهلي للتنمية والاستثمار، اميرالد للاستثمار العقاري.