ارتفاع جديد لأسعار البنزين والديزل فى تركيا

كتب- هاشم الفخراني

ذكرت وسائل إعلام تركية أنه بدءاً من منتصف الليل سيتم تطبيق زيادة جديدة علي أسعار البنزين والديزل في تركيا، بواقع 24 قرش/لتر علي البنزين، و23 قرش علي الديزل، كما ستنعكس تلك الزيادة علي أسعار المضخات أيضا.

وحاول الشاب التركي ويدعي سيزائي.أ 30 عاما الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى سطح مبنى محافظة زونجلداك التركية بسبب ظروفه النفسية الصعبة ومروره بمرحلة اكتئاب.

ونشرت العديد من الصحف التركية أن مدينة زونجلداك التركية قد شهدت اليوم محاولة انتحار شاب 30 عاما حوالي الساعة الواحدة ظهرا من أعلى مقر المحافظة.

وصعد الشاب إلى أعلى المبنى وحاول إلقاء نفسه، إلا أن الشرطة التركية التي تجمعت في مكان الحادث تمكنت من إقناعه بالتراجع بعدما وعدوه بمقابلة الوالي مصطفي توتولماز، وتم اقتياد الشاب الي مركز الشرطة لأخذ أقواله.