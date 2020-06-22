اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 09:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع جديد لأسعار البنزين والديزل فى تركيا

الإثنين، 22 يونيو 2020 08:12 م
ارتفاع جديد لأسعار البنزين والديزل فى تركيا البنزين
كتب- هاشم الفخراني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت وسائل إعلام تركية أنه بدءاً من منتصف الليل سيتم تطبيق زيادة جديدة علي أسعار البنزين والديزل في تركيا، بواقع 24 قرش/لتر علي البنزين، و23 قرش علي الديزل، كما ستنعكس تلك الزيادة علي أسعار المضخات أيضا.

وحاول الشاب التركي ويدعي سيزائي.أ  30 عاما الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى سطح مبنى محافظة زونجلداك التركية بسبب ظروفه النفسية الصعبة ومروره بمرحلة اكتئاب.

ونشرت العديد من الصحف التركية أن مدينة زونجلداك التركية قد شهدت اليوم محاولة انتحار شاب 30 عاما حوالي الساعة الواحدة ظهرا من أعلى مقر المحافظة.

وصعد الشاب إلى أعلى المبنى وحاول إلقاء نفسه، إلا أن الشرطة التركية التي تجمعت في مكان الحادث تمكنت من إقناعه بالتراجع بعدما وعدوه بمقابلة الوالي مصطفي توتولماز، وتم اقتياد الشاب الي مركز الشرطة لأخذ أقواله.

 

 

 


تركيا

أخبار تركيا

شاب تركى

انتحار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تركيا تسجل 1212 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و24 حالة وفاة

الإثنين، 22 يونيو 2020 07:55 م

نورديك مونيتور: مصالح أردوغان الشخصية تحرك سياسة تركيا فى ليبيا

الإثنين، 22 يونيو 2020 05:43 م

طيور مصر المهاجرة تسطر ملحمة وطنية.. إيمان كامل بأن الأمن القومى والحقوق المائية خطوط حمراء.. وتفويض جديد للسيسى بحماية مصالح الوطن.. "القبطية الأمريكية" تؤيد دحر مرتزقة تركيا.. وباحث: لمصر شرعية كاملة للتدخل

الإثنين، 22 يونيو 2020 04:18 م

صور.. السيول تدمر الحياة فى تركيا وإعلان مصرع 5 أشخاص واختفاء آخرين

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:42 م

الاتحاد الأوروبى: تركيا تتحدث بلغة القوة وأرسلت آلاف المقاتلين إلى ليبيا

الإثنين، 22 يونيو 2020 01:26 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ90 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ90 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

لجنة مكافحة كورونا: توصلنا لنتائج مبشرة بالتجارب السريرية نعلن عنها خلال 10 أيام

لجنة مكافحة كورونا: توصلنا لنتائج مبشرة بالتجارب السريرية نعلن عنها خلال 10 أيام

توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة