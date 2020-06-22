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ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والعقارات

الإثنين، 22 يونيو 2020 10:30 ص
ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والعقارات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.45% رابحاً 9.37 نقطة ليصل إلى مستوى 2068.22 نقطة، وبلغ حجم التداول 107.7 مليون سهم محققة ما قيمته 81.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1284 صفقة لعدد 28 سهماً، وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.56%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.45%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.90%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.79%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.31%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.23%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%.
 
وقفز 14 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 4.67%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 3.50%، فيما تراجعت 8 أسهم، على رأسها سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 2.02%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 1.86%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 5.7 مليون ورقة بقيمة 15.5 مليون درهم.
 
وفي سياق متصل أعلنت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان، عن نتائج أعمال الربع الأول من عام 2020، حيث حققت صافي أرباح 3.2 مليون درهم خلال الثلاثة أشهر الأول من العام الجاري مقابل 4.4 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ إجمالي الموجودات 1.2 مليار درهم مقابل 1.3 مليار درهم خلال فترة المقارنة.
 
وفي بيان منفصل، أعلنت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان، عن تحقيق خسائر متراكمة 99.5 مليون درهم بنسبة 44% إلى رأس المال، وسبب تلك الخسائر هي الأثر السلبي للشركات التابعة عن السنوات الأخيرة، حجز الاحتياطيات والمخصصات للامتثال للمتطلبات التنظيمية عن السنوات السابقة، مضيفة أنه تم اتخاذ بعض التدابير لمعالجة الخسائر المتراكمة منها وقف الشركات التابعة التي تكبدت الخسائر، استراتيجية الاكتتاب الحكيم لتحسين النتائج النهائية، محاولة إعادة هيكلة رأس المال.
 
وفي سياق آخر أعلنت شركة إعمار العقارية، عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية للشركة، وتم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019 وقدرها الإجمالي 10.1 مليون درهم، كما وافقت الجمعية على تعديل المادة 57 من النظام الأساسي للشركة، بإضافة بند مع عدم الإخلال بما سبق وبشرط موافقة الجمعية العمومية، يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على أساس نصف سنوي أو ربع سنوي.
 
كما أعلنت شركة إعمار للتطوير، عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية للشركة، وتم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019 وقدرها الإجمالي 650 ألف درهم لكل عضو غير تنفيذي ومليون درهم لرئيس مجلس الإدارة، كما اختارت الجمعية لعضوية مجلس الإدارة كلا من محمد العبار، جمال ماجد خلفان بن ثنيه، أحمد جمال حسن جاوه، عائشة بنت بطي بن حميد بن بشر، عدنان عبد الفتاح كاظم عبد الفتاح، عبد الله محمد عبد الله محمد العور، خالد سالم موسى مبارك.
 
فيما أعلن مجلس إدارة شركة إعمار مولز، عن تعيين محمد الحسيني رئيساً لمجلس إدارة الشركة، أحمد ثاني راشد المطروشي نائباً للرئيس وفقاً للمادة 2/143 من قانون الشركات التجارية.
 

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