وذكر البيان أنه تم تسجيل 22 حالة جديدة فى العاصمة فيينا و8 حالات فى النمسا السفلى، إضافة إلى إصابة واحدة فى كل من ستيريا وتيرول وثلاثة فى سالزبورج وأربعة فى النمسا العليا.

وشدد الوزارة على ضرورة أن يستمر المواطنون فى الحذر والوعي حيث إن الفيروس ما يزال نشطا ولم يفقد أي شيء من خطورته ويمكن أن ينفجر بمستوى أكبر في أي وقت.