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الإثنين، 22 يونيو 2020 03:50 ص
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إيقاف 6 مهاجرين غير شرعيين بعد اجتيازهم الحدود التونسية

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:00 ص
إيقاف 6 مهاجرين غير شرعيين بعد اجتيازهم الحدود التونسية عناصر من الشرطة التونسية
كتب وكالات

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أوقفت وحدات من الحرس التونسى 6 مهاجرين غير شرعيين من جنسية إفريقية بمحافظة القصرين وسط غرب تونس، بحسب "واس".

وأفاد مسؤول بمحافظة القصرين فى تصريح له، بإيقاف المهاجرين على متن مركبة خاصة، بعد أن اجتازوا الحدود التونسية الجزائرية خلسة، لافتًا إلى أنه تم إخضاعهم إلى الحجر الصحى الإجباري، ليتم لاحقًا اتخاذ الإجراءات القانونية فى شأنهم.

من جهة أخرى أوقفت وحدات من الحرس البحرى بمحافظتى المهدية وصفاقس شخصين منظمين لعمليات هجرة غير شرعية، وعثرت وحدات الحرس لدى تفتيش منزل أحدهم على مبالغ مالية من عمليات هجرة غير شرعية، حيث تم التحفظ على المنظمين لاتخاذ الإجراءات القانونية فى شأنهم.

 

 


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