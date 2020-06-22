اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 01:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إيقاف بناء مخالف والتحفظ على المقاول ببنى سويف ..صور

الإثنين، 22 يونيو 2020 01:00 م
إيقاف بناء مخالف والتحفظ على المقاول ببنى سويف ..صور بناء مخالف
بنى سويف أيمن لطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف بالتنسيق مع الشرطة، حالة بناء مخالف بكورنيش النيل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وذلك تنفيذا لقرارات الحكومة، و توجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم.

وأشار بيان إلى أن اللواء دكتور محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة بنى سويف، قاد حملة صباح اليوم الإثنين، برفقة نائبه على يوسف ومسؤولى الشؤون القانونية والتراخيص، وقوات الشرطة، وتبين وجود أعمال بناء بدون ترخيص  بشارع رقم 29 بكورنيش النيل، وتم التحفظ على المقاول و الونش المستخدم فى رفع مواد البناء للادوار العليا، واتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة .

كما قام عمال مشروع النظافة بتجميع الأتربة ورفعها من شوارع عبد الحليم الدرباشى مربع الحميات، رقم 6 ببنى سويف الجديدة، صلاح سالم، أحمد عرابي، كورنيش النيل، والنجدة، وكذلك ميدان الزراعيين ومدينة الحرفيين وأمام معهد الفتيات وميدان حارث وأمام سوق الدهشورى والبوابات البحرية.

وتواصل الوحدات المحلية بالمدن والمراكز السبع الإدارية حملاتها المكثفة، التى أمر بتنفيذها الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف بالتنسيق مع الجهات الأمنية، فى إطار قرارات الحكومة الخاصة بمنع إقامة الأسواق العشوائية، ومتابعة تنفيذ قرارات غلق بعض المحال العامة والأنشطة التجارية بحسب المواعيد التى شملتها قرارات مجلس الوزراء، لمواجهة عدوى فيروس كورونا، وكذلك تكثيف الحملات على الأسواق ومحطات البنزين وغيرها، لتحقيق الانضباط بها، ومواجهة كافة صور الغش التجارى واحتكار السلع الأساسية والتى يتزايد عليها الطلب فى الفترة الحالية، كالمطهرات والكمامات وغيرها من مستلزمات التعقيم والوقاية الشخصية.

 

IMG-20200622-WA0025
 

 

IMG-20200622-WA0027
 

 

IMG-20200622-WA0029
 

 

 

 


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصريه

اخبار عاجله

اخبار المحافظات

بنى سويف

وقف بناء مخالف

الإجراءات القانونيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اتحاد الكرة يكشف حقيقة "إيجابية" كشف كورونا للاعبيّن فى الأهلى

اتحاد الكرة يكشف حقيقة "إيجابية" كشف كورونا للاعبيّن فى الأهلى

أخبار مصر.. بصيرة:616 ألف مصري فوق الـ 18 عاما مصابين بكورونا

أخبار مصر.. بصيرة:616 ألف مصري فوق الـ 18 عاما مصابين بكورونا

صور ..إصابة طبيب بأزمة قلبية نتيجة الإجهاد أثناء علاج مصابى كورونا بالإسماعيلية

صور ..إصابة طبيب بأزمة قلبية نتيجة الإجهاد أثناء علاج مصابى كورونا بالإسماعيلية

خبير بمجموعة الأزمات الدولية: إثيوبيا أول المتضررين من السد.. وانهياره وارد

خبير بمجموعة الأزمات الدولية: إثيوبيا أول المتضررين من السد.. وانهياره وارد

انفوجراف..تعرف على أضخم موازنة فى تاريخ مصر للعام المالى 2020/2021

انفوجراف..تعرف على أضخم موازنة فى تاريخ مصر للعام المالى 2020/2021

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 22-6-2020.. وعيار 24 بــ211.22 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 22-6-2020.. وعيار 24 بــ211.22 ريال

اتحاد الكرة ردا على الزمالك: "مفيش تدريبات قبل إجراء مسحة كورونا"

اتحاد الكرة ردا على الزمالك: "مفيش تدريبات قبل إجراء مسحة كورونا"

فى احتفال أسرى.. عقد قران "بثينة" ابنة على الحجار بمنزله.. صور

فى احتفال أسرى.. عقد قران "بثينة" ابنة على الحجار بمنزله.. صور

متى يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد التعادل مع إيفرتون؟

متى يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد التعادل مع إيفرتون؟

"الصحة" تحذر من تناول المضادات الحيوية للأشخاص المخالطين لحالات كورونا

"الصحة" تحذر من تناول المضادات الحيوية للأشخاص المخالطين لحالات كورونا

حاكموا ابن "ماما سناء" أيضاً

حاكموا ابن "ماما سناء" أيضاً

دعم الصناعة الوطنية لمواجهة الاستيراد يبدأ من خفض تكاليف الإنتاج.. مراجعة أسعار الغاز للمصانع ضرورة ملحة لزيادة تنافسية الصادرات بالخارج..عوائد اقتصادية ضخمة مع إفساح الطريق للمنتج الوطني

دعم الصناعة الوطنية لمواجهة الاستيراد يبدأ من خفض تكاليف الإنتاج.. مراجعة أسعار الغاز للمصانع ضرورة ملحة لزيادة تنافسية الصادرات بالخارج..عوائد اقتصادية ضخمة مع إفساح الطريق للمنتج الوطني

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة