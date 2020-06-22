إيقاف بناء مخالف والتحفظ على المقاول ببنى سويف ..صور

أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف بالتنسيق مع الشرطة، حالة بناء مخالف بكورنيش النيل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وذلك تنفيذا لقرارات الحكومة، و توجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم.

وأشار بيان إلى أن اللواء دكتور محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة بنى سويف، قاد حملة صباح اليوم الإثنين، برفقة نائبه على يوسف ومسؤولى الشؤون القانونية والتراخيص، وقوات الشرطة، وتبين وجود أعمال بناء بدون ترخيص بشارع رقم 29 بكورنيش النيل، وتم التحفظ على المقاول و الونش المستخدم فى رفع مواد البناء للادوار العليا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

كما قام عمال مشروع النظافة بتجميع الأتربة ورفعها من شوارع عبد الحليم الدرباشى مربع الحميات، رقم 6 ببنى سويف الجديدة، صلاح سالم، أحمد عرابي، كورنيش النيل، والنجدة، وكذلك ميدان الزراعيين ومدينة الحرفيين وأمام معهد الفتيات وميدان حارث وأمام سوق الدهشورى والبوابات البحرية.

وتواصل الوحدات المحلية بالمدن والمراكز السبع الإدارية حملاتها المكثفة، التى أمر بتنفيذها الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف بالتنسيق مع الجهات الأمنية، فى إطار قرارات الحكومة الخاصة بمنع إقامة الأسواق العشوائية، ومتابعة تنفيذ قرارات غلق بعض المحال العامة والأنشطة التجارية بحسب المواعيد التى شملتها قرارات مجلس الوزراء، لمواجهة عدوى فيروس كورونا، وكذلك تكثيف الحملات على الأسواق ومحطات البنزين وغيرها، لتحقيق الانضباط بها، ومواجهة كافة صور الغش التجارى واحتكار السلع الأساسية والتى يتزايد عليها الطلب فى الفترة الحالية، كالمطهرات والكمامات وغيرها من مستلزمات التعقيم والوقاية الشخصية.