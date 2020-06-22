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إيطاليا تعلن عودة أوائل السياح الأوروبيين إلى بلادهم

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:35 م
إيطاليا تعلن عودة أوائل السياح الأوروبيين إلى بلادهم إيطاليا
كتب أحمد عرفة

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أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الإثنين، عن "عودة أوائل السياح الأوروبيين" إلى بلادهم.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي إن الحجوزات الأولى قد بدأت في قطاع السياحة الإيطالي من ألمانيا وفرنسا وغيرهما من بلدان الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه من المبكر التكهن على أية حال بتراجع التدفقات السياحية من الخارج بسبب الوباء".

وتابع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي: "لقد عملنا على ضمان تحرك مواطني منطقة شنجن الموسعة بحرية.. لكن لا يمكننا توقع تدفقات سياحية كتلك التي كانت قبل الوباء".

وفى وقت سابق وجه وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو الشكر للكوادر الطبية قائلا "شكرى لكل أولئك الذين لم يتوانوا فى الحرب ضد فيروس كورونا، منذ اليوم الأول، بين أطباء وممرضات وعاملين صحيين، لأننا فزنا بفضلكم ونحن فخورون بالعمل الذى قمتم به وما تزالون".

وفى تصريحات صحفية خلال زيارته لمستشفى سبالانزانى مع نظيره الألمانى هيكو ماس، أضاف دى مايو، "أشكر ماس الذى حرص على التعرف على قواتنا البيضاء، الأشخاص الذين خضنا معهم هذه الحرب ضد الفيروس".

وخلص إلى القول "كإيطاليا، وبفضل ذكائهم وتضحياتهم وجهودنا، إننا تمكنا من احتواء هذا الوباء ومواجهة أزمة صحية أجبرت العالم على تغيير العديد من عاداته".

وقال وزير الخارجية الإيطالى، مخاطبا نظيره الألمانى هيكو ماس، إن "أزمة كوفيد 19 فى مرحلتها الحادة حيث نواجه عواقبها الاقتصادية والاجتماعية، قد عززت تعاوننا"، وشدد دى مايو لماس على أن التعاون المشترك بين مستشفى سبالانزاني ومعهد روبرت كوخ (الألماني) هو مثال أساسي على تكثيف العلاقات بين إيطاليا وألمانيا في المجال العلمي والطبي".


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