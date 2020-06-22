إنقاذ عامل من الغرق فى النيل بعدما حاول التخلص من حياته لرفض أهله زواجه بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن سوهاج من استخراج عامل على قيد الحياة عقب قيامه بالقفز بنهر النيل من أعلى كوبرى أخميم دائرة قسم ثان سوهاج محاولا الانتحار بسبب رفض أهليته إتمام عقد قرانه على إحدى الفتيات.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم شرطه ثان سوهاج يفيد بقيام عامل بمحاولة الإنتحار بنهر النيل بسبب رفض أهليته إتمام زواجه وتمكن قوات الإنقاذ النهرى من إنتشاله على قيد الحياة وتم نقله للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم أحمد المولد رئيس وحدة مباحث قسم ثان سوهاج بقيام شخص بإلقاء نفسه بنهر النيل من أعلى كوبري أخميم دائرة القسم.

أنتقل مأمور وضباط القسم وقوات وحدة الإنقاذ النهري وبالفحص تبين قيام المدعو يحي ط م ت 23 سنة عامل ويقيم بناحية السلامون دائرة مركز أخميم بإلقاء نفسه بنهر النيل.

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذ المذكور وبسؤاله قرر بمضمون ما تقدم وعلل ذلك لرفض أهليته أتمام عقد قرانه علي أحدي الفتيات ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك تم تحرير محضرا بالواقعة وجار إحالة الواقعة للنيابة العامة لتتولى التحقيق.