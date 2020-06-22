اليوم السابع
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إنطلاق مبادرة 100 مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة بالشرقية (صور)

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:29 م
إنطلاق مبادرة 100 مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة بالشرقية (صور) وكيل صحة الشرقية بوحدة طب الأسرة بالنمروط
الشرقية - إيمان مهنى

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أطلق الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إشارة بدء فاعليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية 100 مليون صحة ، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية بمحافظة الشرقية، وذلك من داخل وحدة طب الأسرة بالنمروط بالتابعة للإدارة الصحية بفاقوس .

وأوضح وكيل الوزارة أن المبادرة الرئاسية لحملة مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية ، تقدم الخدمة لجميع المواطنين بالمحافظة من عمر 18 عام فاكثر ، وتأتى إستكمالا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتى تقدم الخدمة الطبية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة، بهدف تقليل نسب الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن .

وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وأشار "مسعود" أنه تم تحديد أماكن العمل بالمبادرة، حيث تم تخصيص عيادة ثابتة بكل إدارة صحية، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة، وأنه سيتم صرف الأدوية بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي، بكميات تكفى لثلاثة أشهر، مع إمكانية توصيل العلاج للمرضى غير القادرين لمنازلهم من خلال الرائدات الريفيات والفرق الصحية .

كما تم توفير القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة، وتدريب فنيين الإحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج، وأيضا تم التأكيد على الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحى للمواطنين، ومناشدة المرضى أصحاب الأمراض المزمنة بالتوجه إلى الوحدة الصحية، لمتابعة حالتهم الصحية، وصرف العلاج اللازم لهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومى بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

 

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وكيل صحة الشرقية بوحدة طب الأسرة بالنمروط 

 

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وكيل صحة الشرقية بوحدة طب الأسرة بالنمروط 

 

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وكيل صحة الشرقية بوحدة طب الأسرة بالنمروط 

 

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وكيل صحة الشرقية بوحدة طب الأسرة بالنمروط 

 


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