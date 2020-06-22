إغلاق وتشميع محل موبيليا خالف مواعيد الحظر ببني سويف

بنى سويف أيمن لطفى

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف محل موبيليا إغلاق كاملا لمخالفته مواعيد الحظر وقرار الحكومة ، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا و تنفيذا لتعليمات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.

وأشار بيان إلى أن اللواء دكتور محمود ضياءالدين رئيس مركز ومدينة بنى سويف قاد حملة مساء أمس الأحد، برفقة نوابه ناجي خليل وعبد الحي سيد و نادي مرداش ورؤساء المناطق وفني الاشغالات ومسئول رخص المحلات، وذلك لتفقد شوارع المدينة والاطمئنان على التزام المحلات بقرار الاغلاق ، وتبين وجود محل موبيليا مازال مفتوحا بحي الرمد، وتم غلقه بالشمع الأحمر، بالإضافة إلي رفع الاشغالات " ستندات، ثلاجة، كراتين مواد غذائية" من أمام محلين لم يشملهما قرار مجلس الوزراء، ورفعت السيارات المرافقة للحملة جميع الاشغالات، واتخذت اللجنة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

وتواصل الوحدات المحلية بالمدن والمراكز السبع الإدارية حملاتها المكثفة، التى أمر بتنفيذها الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف بالتنسيق مع الجهات الأمنية، في إطار قرارات الحكومة الخاصة بمنع إقامة الأسواق العشوائية، ومتابعة تنفيذ قرارات غلق بعض المحال العامة والأنشطة التجارية بحسب المواعيد التى شملتها قرارات مجلس الوزراء، لمواجهة عدوى فيروس كورونا، وكذلك تكثيف الحملات على الأسواق ومحطات البنزين وغيرها، لتحقيق الانضباط بها، ومواجهة كافة صور الغش التجارى واحتكار السلع الأساسية والتى يتزايد عليها الطلب فى الفترة الحالية، كالمطهرات والكمامات وغيرها من مستلزمات التعقيم والوقاية الشخصية