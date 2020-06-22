اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 02:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إغلاق وتشميع محل موبيليا خالف مواعيد الحظر ببني سويف

الإثنين، 22 يونيو 2020 01:33 ص
إغلاق وتشميع محل موبيليا خالف مواعيد الحظر ببني سويف محافظ بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف محل موبيليا إغلاق كاملا  لمخالفته مواعيد الحظر وقرار الحكومة ، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا و تنفيذا لتعليمات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم

وأشار بيان إلى أن  اللواء دكتور محمود ضياءالدين رئيس مركز ومدينة بنى سويف قاد  حملة  مساء أمس الأحد، برفقة نوابه  ناجي  خليل وعبد الحي سيد  و نادي مرداش  ورؤساء المناطق وفني الاشغالات ومسئول رخص المحلات، وذلك لتفقد شوارع المدينة والاطمئنان على التزام المحلات بقرار الاغلاق ، وتبين  وجود محل موبيليا مازال مفتوحا بحي الرمد، وتم غلقه بالشمع الأحمر، بالإضافة إلي رفع الاشغالات " ستندات، ثلاجة، كراتين مواد غذائية" من أمام محلين لم يشملهما  قرار مجلس الوزراء، ورفعت السيارات المرافقة للحملة جميع الاشغالات، واتخذت اللجنة الإجراءات القانونية اللازمة  تجاه المخالفين

وتواصل  الوحدات المحلية بالمدن والمراكز السبع الإدارية  حملاتها المكثفة، التى أمر بتنفيذها الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف بالتنسيق مع الجهات الأمنية، في إطار قرارات الحكومة الخاصة بمنع إقامة الأسواق العشوائية، ومتابعة تنفيذ قرارات غلق بعض المحال العامة والأنشطة التجارية بحسب المواعيد التى شملتها قرارات مجلس الوزراء، لمواجهة عدوى فيروس كورونا، وكذلك تكثيف الحملات على الأسواق ومحطات البنزين وغيرها، لتحقيق الانضباط بها، ومواجهة كافة صور الغش التجارى واحتكار السلع الأساسية والتى يتزايد عليها الطلب فى الفترة الحالية، كالمطهرات والكمامات وغيرها من مستلزمات التعقيم والوقاية الشخصية 

 

 


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصريه

اخبار عاجله

اخبار المحافظات

بني سويف

إغلاق وتشميع المحلات

مواعيد الحظر

قرار الحكومه

رفع الإشغالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف نسب وقيمة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز للموظفين والعمالة غير المنتظمة

اعرف نسب وقيمة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز للموظفين والعمالة غير المنتظمة

"الصحة العالمية": ارتفاع قياسى فى المعدلات اليومية للإصابة بفيروس كورونا

"الصحة العالمية": ارتفاع قياسى فى المعدلات اليومية للإصابة بفيروس كورونا

حالات تعطى الحق لشركة الكهرباء رفع العداد عن المشترك.. تعرف عليها

حالات تعطى الحق لشركة الكهرباء رفع العداد عن المشترك.. تعرف عليها

الصحة: الكمامات القماشية غير آمنة ويمكن تتسبب فى العدوى بكورونا

الصحة: الكمامات القماشية غير آمنة ويمكن تتسبب فى العدوى بكورونا

آليات برامج ضبط النمو السكانى. توعية 15 مليون سيدة فى سن الإنجاب الأبرز

آليات برامج ضبط النمو السكانى. توعية 15 مليون سيدة فى سن الإنجاب الأبرز

طارق شوقى: طلاب الثانوية العامة شعروا بالارتياح من امتحان اليوم الأول

طارق شوقى: طلاب الثانوية العامة شعروا بالارتياح من امتحان اليوم الأول

مستشار رئاسة الوزراء: كل الأدوية الخاصة بأزمة كورونا متوفرة بالأسواق

مستشار رئاسة الوزراء: كل الأدوية الخاصة بأزمة كورونا متوفرة بالأسواق

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ9 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ9 ملايين حالة

الصحة: 14736 حالة تعافت من كورونا وخرجت من مستشفيات العزل

الصحة: 14736 حالة تعافت من كورونا وخرجت من مستشفيات العزل

نادى مصر ينسحب من الدورى والجبلاية يمهله أسبوعا وإلا الهبوط للدرجة الرابعة

نادى مصر ينسحب من الدورى والجبلاية يمهله أسبوعا وإلا الهبوط للدرجة الرابعة

البنك المركزى: مد إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات لـ15 سبتمبر

البنك المركزى: مد إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات لـ15 سبتمبر

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ89 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ89 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة