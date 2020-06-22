إصابة اثنين من حملة ترامب الانتخابية بكورونا بعد حضورهما تجمعا للرئيس الأمريكى

كتب أحمد عرفة

أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصابة اثنين من كوادرها بفيروس كورونا، حضرا تجمع ترامب الانتخابي في مدينة تالسا بولاية أوكلاهوما السبت الماضى.



ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال المتحدث باسم حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تيم مورتو، مساء الاثنين: "أظهرت جولة جديدة من الفحوص لموظفي الحملة في تولسا إصابة عضوين إضافيين من الفريق المتقدم بفيروس كورونا، حضرا التجمع لكنهما كانا يرتديان الكمامات طول الفعالية".



وكان مكتب دونالد ترامب الانتخابي أكد، السبت الماضى، قبيل انطلاق التجمع الذى يعد الأول منذ مارس الماضي، إصابة 6 من منظمي الفعالية بالعدوى.