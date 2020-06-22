إصابات كورونا فى أمريكا تصل إلى مليونين و275645 والوفيات ارتفعت بـ 308حالة

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين تسجيل 27616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل الإجمالي إلى مليونين و275645 ، وقالت إن عدد الوفيات ارتفع بواقع 308 ليصل إلى 119923.
وتمثل هذه الأرقام الحالات التي سجلتها المراكز حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس الأحد مقارنة مع تقريرها السابق.
أظهر إحصاء لرويترز اليوم الاثنين ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا بالولايات المتحدة إلى أكثر من 120 ألفا مع ظهور بؤر جديدة لانتشار المرض بعدة ولايات ، وتجاوز بذلك عدد الأمريكيين المتوفين بالفيروس قتلى الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى.
وأوضح إحصاء رويترز عن ضحايا مرض كورونا ، كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس أن متوسط عدد الوفيات اليومي في يونيو حزيران يسجل نحو 800 حتى الآن انخفاضا من ألفي وفاة يوميا خلال أبريل .
وبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة أكثر من 2.2 مليون شخص وهو الأعلى في العالم تليها البرازيل بأكثر من مليون حالة إصابة وتزداد العدوى بوتيرة سريعة في الهند.
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