إصابات كورونا فى أمريكا تصل إلى مليونين و275645 والوفيات ارتفعت بـ 308حالة

رويترز

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين تسجيل 27616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل الإجمالي إلى مليونين و275645 ، وقالت إن عدد الوفيات ارتفع بواقع 308 ليصل إلى 119923.

وتمثل هذه الأرقام الحالات التي سجلتها المراكز حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس الأحد مقارنة مع تقريرها السابق.