إزالة عقارات وأبراج مخالفة فى حملة أمنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أعدت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية، بالتنسيق مع مسؤلى المحافظة، لمواصلة إزالة العقارات المخالفة بأنحاء المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

أسفرت الحملة عن إزالة عدد من العقارات والأبراج بالحوامدية، وأبو النمرس، والبدرشين، والعياط، حيث تم إزالة بعض العقارات بأكملها، بالإضافة إلى إزالة طوابق من أبراج سكنية مخالفة.

تم تخاذ الإجراءات القانونية اللزمة تجاه مالكى العقارات المخالفة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

ووفقا للتعديلات التي الجديدة التي انتهى إليها البرلمان في مشروع قانون البناء، تم تقسيم مخالفات البناء إلى نوعين، مع النص على عدم الإخلال بالقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء"، وقسمت المخالفات إلى نوعين، كالتالى: مخالفات عقوبتها "وجوبية الإزالة"، وتشمل هذه المخالفات: - التعدى على أراضى وأملاك الدولة.

- التعدى على مناطق الضغط العالى.

- التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود.

- التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.

أما النوع الثانى من المخالفات، التى يتم التحفظ عليها والحجز الإدارى عليها، وغل يد المخالف عنها والامتناع عن التوصيل أى مرافق لهذه المباني، وهى كالتالى: - المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص.

- الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا.

- الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات.