إخلاء سبيل 4 متهمين بإعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلى بضمان محل الإقامة

كتبت أمنية الموجى

أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل 4 من مشجعي النادي الأهلي المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"إحياء رابطة ألتراس أهلاوي"، والمحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة، في القضية، بضمان محل الإقامة.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، كلا من: "ك. ع"، و"م. ب"، و"ش. أ"، و"ع. خ" تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف القانون وأحكامه.

يشار إلى أن النيابة العامة، أمرت سابقا بحبس عدد من مشجعي النادي الأهلي، على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة العامة في اتهامهم بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلي.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، للمتهمين تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلي جماعة إرهابية.

وانخفض عدد المتهمين بـ" إعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلى، بعدما أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل المتهمين بالتورط في إعادة إحياء رابطة الألتراس.

وذكر مصدر قانوني، أن المتهمين يواجهوا ارتكاب عدة جرائم أبرزها الاشتراك في تأسيس وتولى وقيادة جماعة مخالفة للقانون، والتخطيط لإعادة إحياء رابطة ألتراس أهلاوي الخارجة عن القانون، والتخطيط لإحداث أعمال شغب، والدعوة للتجمعات والتظاهر، والدعوة لأفكار متطرفة في الأندية الرياضية، ونشر بيانات تحريضية ضد الدولة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.