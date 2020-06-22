اليوم السابع
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إخلاء سبيل صاحبة كلب هاجم طفلا بالتجمع الأول

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:04 م
إخلاء سبيل صاحبة كلب هاجم طفلا بالتجمع الأول كلب-أرشيفية
كتب أحمد حسنى - أحمد عبد الهادى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإخلاء سبيل سيدة بكفالة 10 آلاف جنيه، لقيام الكلب الخاص بها بمهاجمة طفل بمنطقة التجمع الأول، ما تسبب فى إصابته بجروح متعددة، كما أمرت بالكشف الصحى عن الطفل وإعداد تقرير عن حالته.
 
كانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول، من والد الطفل المصاب يتهم فيه جارته بالإهمال فى حق طفله، وذلك بعد هجوم الكلب الخاص بها على طفله، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق نيابة القاهرة الجديدة.
 
ويقول محمد السيد المحامى الجنائى، إن المادة رقم 375 مكرر تنص على أنه "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتبار".
 
وأضاف السيد، أن عقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

 


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