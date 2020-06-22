إخلاء سبيل صاحبة كلب هاجم طفلا بالتجمع الأول

كتب أحمد حسنى - أحمد عبد الهادى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإخلاء سبيل سيدة بكفالة 10 آلاف جنيه، لقيام الكلب الخاص بها بمهاجمة طفل بمنطقة التجمع الأول، ما تسبب فى إصابته بجروح متعددة، كما أمرت بالكشف الصحى عن الطفل وإعداد تقرير عن حالته.

كانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول، من والد الطفل المصاب يتهم فيه جارته بالإهمال فى حق طفله، وذلك بعد هجوم الكلب الخاص بها على طفله، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق نيابة القاهرة الجديدة.