اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 05:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أوقاف الوادى الجديد: تنفيذ مشروع صكوك الأضحية هذا العام بقيمة 1800 جنيه للصك

الإثنين، 22 يونيو 2020 04:59 م
أوقاف الوادى الجديد: تنفيذ مشروع صكوك الأضحية هذا العام بقيمة 1800 جنيه للصك مديرية الأوقاف بالوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن إطلاق مشروع صكوك الأضاحي لعام 1441هــ 2020م، وذلك بقيمة 1800 للصك، كما أن قيمة الصك تحول كاملة للمستفيد دون خصم أى رسوم إدارية أو إعلانية، وأن المشروع يأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالبعد الاجتماعي والدور الذى تقوم به الوزارة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية.

قال الشيخ رمضان يوسف، مديرعام الدعوة بمديرية الأوقاف بمحافظة الوادى الجديد، إنه سيجرى توزيع اللحوم الخاصة بـ"صكوك الأضاحي" على الفقراء والمساكين بالمناطق المستحقة تحت إشراف نخبة من العلماء الأفاضل.

وأشار "رمضان"، إلى أن صكوك الأضاحي متوفرة بمقر المديرية بقيمة 1800 جنيه للصك الواحد، ويمكن لمن أراد التضحية أو المساهمة في أضحية التواصل بمقر المديرية،

وأضاف وكيل أوقاف، أن مشروع بيع صكوك لحوم الأضاحى لهذا العام، يعد لبنه من لبنات العمل الإجتماعى، والذى و يعد مفرده من مفردات الدور الوطنى الذى تقوم به الوزاره هذه الأيام، وتعظيماً للمردود الذى تقوم به الوزارة، فيسر أوقاف الوادي الجديد أن تعلن أنه تم إخطار جميع المديريات بمراكز المحافظة الخمس عن مشروع بيع صكوك الأضاحي لهذا العام،  حتى تكون هناك فرصة للمواطنين الراغبين فى شراء صكوك الأضاحى.


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصر اليوم

اخبار عاجله

اخبار اليوم

الوادى الجديد

اوقاف الوادى الجديد

صكوك الاضاحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

سناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

سناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة