أوقاف الوادى الجديد: تنفيذ مشروع صكوك الأضحية هذا العام بقيمة 1800 جنيه للصك

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن إطلاق مشروع صكوك الأضاحي لعام 1441هــ 2020م، وذلك بقيمة 1800 للصك، كما أن قيمة الصك تحول كاملة للمستفيد دون خصم أى رسوم إدارية أو إعلانية، وأن المشروع يأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالبعد الاجتماعي والدور الذى تقوم به الوزارة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية.

قال الشيخ رمضان يوسف، مديرعام الدعوة بمديرية الأوقاف بمحافظة الوادى الجديد، إنه سيجرى توزيع اللحوم الخاصة بـ"صكوك الأضاحي" على الفقراء والمساكين بالمناطق المستحقة تحت إشراف نخبة من العلماء الأفاضل.

وأشار "رمضان"، إلى أن صكوك الأضاحي متوفرة بمقر المديرية بقيمة 1800 جنيه للصك الواحد، ويمكن لمن أراد التضحية أو المساهمة في أضحية التواصل بمقر المديرية،

وأضاف وكيل أوقاف، أن مشروع بيع صكوك لحوم الأضاحى لهذا العام، يعد لبنه من لبنات العمل الإجتماعى، والذى و يعد مفرده من مفردات الدور الوطنى الذى تقوم به الوزاره هذه الأيام، وتعظيماً للمردود الذى تقوم به الوزارة، فيسر أوقاف الوادي الجديد أن تعلن أنه تم إخطار جميع المديريات بمراكز المحافظة الخمس عن مشروع بيع صكوك الأضاحي لهذا العام، حتى تكون هناك فرصة للمواطنين الراغبين فى شراء صكوك الأضاحى.