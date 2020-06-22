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أوقاف الجيزة تحرر محضرًا ضد شخص انتحل صفة إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف

الإثنين، 22 يونيو 2020 06:34 م
أوقاف الجيزة تحرر محضرًا ضد شخص انتحل صفة إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف وزير الاوقاف محمد مختار جمعة
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم عن قيام مديرية أوقاف الجيزة بتحرير المحضر الإداري رقم (2193) لسنة 2020م بقسم شرطة أبو النمرس ضد المدعو/ حسين محمد حنفي عطا بركات لانتحاله صفة إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف، وتبنيه فكر الجماعات الإرهابية والمتطرفة، علمًا بأن المدعو لا ينتمي إلى وزارة الأوقاف أو أي جهة تابعة لها.
 
وكانت الوزارة أعلنت فى بيان سابق عن إنهاء خدمة فرد أمن مدني بأوقاف أسيوط لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفى، قائلة:"بناء على المذكرة المقدمة من الشيخ، عاصم محمود قبيصي مدير مديرية أوقاف أسيوط ، قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد  إنهاء خدمة ياسر يوسف أحمد فرد أمن مدني  ، بمديرية أوقاف أسيوط لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي ، و تحرير محضر له بمعرفة  الجهات الأمنية المختصة بارتكابه عملا لا يتسق مع مجرد الانتساب بأي صفة لوزارة الأوقاف . 
 
 
وأضافت  الوزارة:" سبق أن حذرت الوزارة أنها ستنهي على الفور خدمة كل من يتبنى فكرا متطرفا أو يرتكب عملا مخلا بالمروءة والشرف ولا يتسق مع ما يجب أن يكون عليه الموظف العام من الانضباط والقيم ولا سيما إذا كان العمل بمؤسسة دورها الحفاظ على القيم".
 
 
 
 

وزير الأوقاف

محمد مختار جمعة

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