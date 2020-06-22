اليوم السابع
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الإثنين، 22 يونيو 2020 06:27 م
خالد صلاح
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"أوبك" ومنتدى مصدرى الغاز يبحثان تأثير كورونا على الاقتصاد العالمى

الإثنين، 22 يونيو 2020 05:33 م
"أوبك" ومنتدى مصدرى الغاز يبحثان تأثير كورونا على الاقتصاد العالمى أوبك
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بحث محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول / أوبك / اليوم مع الامين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز يوري سينتيورين تأثير وباء كورونا على الاقتصاد العالمي وكذلك على أسواق النفط والغاز إلى جانب آفاق سوق الطاقة على المدى المتوسط والطويل إضافة إلى التعاون التقني في مجال البيانات والإحصاءات.
جاء ذلك فى بيان مشترك صدر اليوم الاثنين عن منظمة أوبك ومنتدى الدول المصدرة للغاز بمناسبة عقد الاجتماع التقني لحوار الطاقة بين أوبك والمنتدى بالفيديو.
وقال البيان نقلا عن باركيندو أنه اطلع الامين العام لمنتدى الغاز على القرارات الأخيرة التي اتخذها منتجو النفط في إعلان التعاون في الاجتماعات الوزارية التاسع والعاشر والحادي عشر لمنظمة أوبك ودول خارج أوبك في ابريل الماضي ويونيو الجاري.
ونوه البيان إلى تأكيد باركيندو على وجود العديد من الأشياء المشتركة بين أوبك ومنتدى الغاز بما في ذلك العديد من الدول الأعضاء في المنظمتين والطبيعة الأساسية لكل من تنمية البشرية والأهداف التنظيمية مشيرا إلى "تأكيد أوبك أن هناك الكثير الذي يمكن أن نتعلمه من بعضنا البعض".
وأشار البيان إلى أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين لتبادل المعرفة والخبرة والآراء والمعلومات والبيانات والممارسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك وهو ما تم في أكتوبر الماضي على هامش أسبوع الطاقة في روسيا .
ونقل البيان عن سينتيورين تأكيده أن هذا الحوار الفني الأول يمثل "فصلًا جديدًا في تعاون أوبك ومنتدى الغاز مشيرا إلى ان وباء كورونا تسبب فى حالة من الانخفاض الحاد في الطلب على كل من النفط والغاز مما يتطلب مزيدا من التنسيق والتعاون والجهود المشتركة المتطورة .


أوبك

محمد باركيندو

كورونا

الاقتصاد العالمى

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