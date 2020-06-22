اليوم السابع
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أنور قرقاش يبحث مع مارتن جريفيث الجهود الأممية لتحقيق الاستقرار باليمن

الإثنين، 22 يونيو 2020 10:34 م
أنور قرقاش يبحث مع مارتن جريفيث الجهود الأممية لتحقيق الاستقرار باليمن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى أنور قرقاش
أ ش أ

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بحث الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، اليوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث الجهود الأممية لتحقيق الاستقرار والسلام في اليمن.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين بحثا أيضا خلال اتصال، التطورات على الساحة اليمنية وجهود العملية السياسية في ظل تداعيات مقلقة وحساسة والجهود المبذولة لمواجهة واحتواء جائحة فيروس كورونا وتداعياته على الأشقاء اليمنيين وما يمكن عمله لدعم القطاع الصحي في اليمن.
وشدد قرقاش على ضرورة وقف إطلاق النار والتوصل سريعاً إلى حل سياسي باعتباره متطلباً أساسياً لتحقيق السلام في اليمن.
كما ثمّن الجانبان الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة لتسوية الخلافات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وفقاً لاتفاق الرياض، باعتبار أنّ الالتزام بتطبيق ما نصّ عليه مدخلٌ أساسي لمرحلة العمل السياسي التي يؤمل أن تقود إلى الحل السياسي الشامل.


الإمارات

أنور قرقاش

مارتن جريفيث

اليمن

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