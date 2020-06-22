اليوم السابع
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أمريكا تصف اتهامات الصين لمواطنين كنديين بـ"ذات دوافع سياسية"

الإثنين، 22 يونيو 2020 06:10 م
أمريكا تصف اتهامات الصين لمواطنين كنديين بـ"ذات دوافع سياسية" وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
أ ش أ

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أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ بشأن قرار الصين بتوجيه اتهامات رسمية ضد المواطنين الكنديين مايكل كوفريج ومايكل سبافور. 
ووصف مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي - في تصريح له اليوم الاثنين - هذه الاتهامات بأنها ذات دوافع سياسية ولا أساس لها على الإطلاق. 
وأضاف الوزير أن الولايات المتحدة تقف مع كندا في مطالبة بكين بالإفراج الفوري عن الكنديين وترفض استخدام هذه الاعتقالات غير المبررة بغرض ممارسة ضغوط على كندا. 
وأوضح أن بلاده تؤيد مطالبة كندا بوصول رعايتها القنصلية الفورية لمواطنيها، وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، حيث حظرت الصين ذلك لمدة ستة أشهر تقريبًا، ولا يعرف العالم شيئا عن حالة هذين المواطنين الكنديين.


أمريكا

الصين

مايك بومبيو

كندا

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