برلين (أ ش أ)

أظهرت بيانات معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية اليوم الاثنين، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ارتفع بواقع 537 إصابة ليصل الإجمالي إلى 190 ألفا و359 حالة.

وأفاد المعهد، وفقا لصحيفة (بيلد) الألمانية على موقعها الإلكتروني، بأن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 8885 بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة.

وكان معهد روبرت كوخ للصحة العامة، قال إن معدل انتشار فيروس كورونا في ألمانيا قفز إلى 2.88% ، أمس الأحد، ارتفاعا من 1.79 السبت، مما يرفع عدد الإصابات فوق المستوى المطلوب لاحتواء المرض على المدى الطويل.

ويعني وصول معدل انتشار الفيروس إلى 2.88 ، أن كل 100مصاب سينقلون العدوى إلى 288 آخرين، ولاحتواء المرض تدريجيا ينبغي أن يبقى المعدل أقل من واحد.