اليوم السابع
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ألمانيا تؤكد وجود انتهاكات كثيرة لقرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا

الإثنين، 22 يونيو 2020 08:03 م
ألمانيا تؤكد وجود انتهاكات كثيرة لقرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
أ ش أ

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طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بضرورة تعزيز قدرات عملية "إيريني" الأوروبية لمراقبة حظر تدفق السلاح على ليبيا.
وقال الوزير ماس - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، في العاصمة الايطالية روما، وفقا لقناة "رسيا اليوم" الفضائية اليوم /الاثنين/ - "إن هناك الكثير من الانتهاكات لحظر الأسلحة، ولفرض هذا الحظر، نحن بحاجة إلى هذه العملية في شكل يكون أكثر فعالية".
ووصف ماس عملية "إيريني" بأنها "إشارة قوية وحاسمة" على ما يمكن أن يقوم به الاتحاد الأوروبي من دور في المنطقة.
وأضاف : "أوروبا على استعداد لتحمل المسؤوليات حتى في بلدان الجوار. وساعدت هذه الزيارة على فهم ما يتعين علينا القيام به لهذه العملية وأين يمكن تعزيزها، باعتبار أنها حاسمة للعملية السياسية ولتحقيق الاستقرار في ليبيا".
وتأتي تصريحات الوزير الألماني مع تنامي التوتر بين أنقرة وباريس (العضوين في حلف الناتو إلى جانب ألمانيا) على خلفية إصرار تركيا على خرق الحظر المفروض على ليبيا وتسليح المليشيات الإرهابية في طرابلس والتحرش بقطع بحرية فرنسية عاملة في المهمة الأوروبية.
وكانت باريس قد وصفت تركيا منتصف الشهر الجاري بأنها "عائق" أمام السلام في ليبيا.


ألمانيا

هايكو ماس

عملية إيرينى الأوروبية

حظر توريد السلاح لليبيا

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