اليوم السابع
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ألعاب الفيديو تحافظ على صحة الطفل العقلية أثناء دراسته فى المنزل.. بشرط

الإثنين، 22 يونيو 2020 05:00 م
ألعاب الفيديو تحافظ على صحة الطفل العقلية أثناء دراسته فى المنزل.. بشرط العاب الفيديو-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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أعادت المدارس الابتدائية والثانوية في جميع أنحاء المملكة المتحدة فتح أبوابها لمجموعات سنية معينة، لكن غالبية الأطفال سوف يدرسون من المنزل وهنا لا بد من تهئية الطفل والترفيه عنه حتى لا يصاب بحالة من الاكتئاب والتوتر.

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية ، ينصح أحد الخبراء بالسماح لأطفالك بممارسة ألعاب الفيديو ، والالتزام بمهام 10 دقائق - ووفقا للدكتورة لورنا بورك ، المحاضرة الرئيسية في علم النفس في جامعة ليفربول هوب .

وقالت،  إن هناك أشياء بسيطة وفعالة يمكن للآباء والمدارس القيام بها لإعداد الأطفال للعودة إلى الفصول الدراسية، كما انها تريد التواصل مع الأمهات والآباء لمنعهم من القلق بشأن أساليبهم الدراسية في المنزل.واضافت،  ربما لا تكون هذه مهنتك  أنت والد  لست مدرسًا مؤهلاً ويمكننا أن نفعل فقط ما يمكننا القيام به.

"إن مجرد التحدث إلى طفلك ، وتشجيعه على الاستمتاع ببعض تمرين دماغه ، وكذلك الجسم ، هو نقطة انطلاق جيدة تمامًا للتعليم المنزلي ، خاصة إذا كنت مضطرًا للعمل من المنزل بينما تعتني بأطفالك أيضًا."

من الواضح أن قضاء ساعات وساعات في اليوم على  Playstation ليس مفيدًا ، ولكن ألعاب الفيديو ليست ضارة كما قد يشكك الكثير من الآباء، يمارس الكثير من الألعاب في الواقع مهارات الاستدامة الشخصية للطفل عندما يتعلق الأمر بفترة الانتباه ، بالإضافة إلى تعلم كيفية إدارة الإحباط.

قالت الدكتور بورك: "بصفتك أحد الوالدين ، ربما لم تفكر أبدًا في طلب تحليل الجدول الزمني لطفلك ، خاصة إذا كان في المدرسة الابتدائية. ولكن قد يكون من المطمئن أن ترى بنفسك مقدار ما تفعله مدرستك من حيث الأنشطة بعيدًا عن الفصل الدراسي.، يمكن للصغار على وجه الخصوص تعلم دروس قيمة في التحكم. ستكون العملية فردية وفقًا للطفل ، لكنني لا أعتقد أن الألعاب شيء سيئ.

يمكن أن يكون للألعاب أيضًا تأثير مهدئ يمكن أن يحمي السلامة العقلية للطفل، إنه يتعلق بإيقاع آليات اللعب، وهذا الإيقاع يمكن أن يساعد أيضًا في الاحتفاظ بالمعلومات أيضًا.

أود أن أقترح أنه في المناخ الحالي ، لا بأس من التجربة. وإذا كان ذلك يتضمن ألعاب فيديو ، فمن غير المحتمل أن يؤذي الطفل ، إذا كان ذلك مناسبًا.

 

 


العاب الفيديو

الاطفال

الدراسة

كورونا

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