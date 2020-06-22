أكثر من 470 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا حول العالم

كتب محمد عبد العظيم

تخطت الوفيات بسبب فيروس كورونا "كوفيد 19"، حاجز الـ 470 ألف حالة فى مختلف دول العالم، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز"، فيما تم تسجيل أكثر من 9 ملايين إصابة، وتقترب حالات الشفاء من 4 ملايين و900 ألف حالة.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة الأكثر تضررا من تفشى وباء كورونا حتى الان، حيث تحتل المركز الأول عالميا من حيث تسجيل الإصابات والوفيات، ويأتى بعدها البرازيل، التى شهدت ارتفاعا كبيرا فى حالات الاصابة بالفيروس خلال الأيام القليلة الماضية، وتخطت الإصابات بها حاجز المليون.

كشف تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظفمة الصحة العالمية، الاثنين، عن تسجيل أول مليون إصابة بفيروس كورونا خلال 3 أشهر، مقابل تسجيل المليون الأخير بالاصابات خلال 8 أيام فقط.، مشيرا إلى أن وتيرة الإصابات بوباء كورونا تتسارع على مستوى العالم.، بحسب مصادر إعلامية، لافتا إلى إن " التسييس فاقم وباء فيروس كورونا".