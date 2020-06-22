اليوم السابع
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الإثنين، 22 يونيو 2020 06:00 م
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أفغانستان تسجل 310 إصابات بـ"كورونا" والإجمالى يتجاوز 29 ألف حالة

الإثنين، 22 يونيو 2020 04:54 م
أفغانستان تسجل 310 إصابات بـ"كورونا" والإجمالى يتجاوز 29 ألف حالة كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية اليوم الاثنين تسجيل 310 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) من أصل 889 عينة اختبار تم إجراؤها على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي أعداد الإصابة بالفيروس إلى 29143 حالة.
وذكرت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية - أنه سُجلت أعلى نسبة إصابات في العاصمة /كابول/ بواقع 166 حالة.
وأشارت إلى أنه سُجل أيضًا 12 حالة وفاة اليوم؛ ليصل عدد المتوفين إلى 598 حالة، فضلا عن تماثل8841 حالة للشفاء منذ انتشار الوباء في البلاد.


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كورونا فى أفغانستان

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