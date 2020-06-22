أفغانستان تسجل 310 إصابات بـ"كورونا" والإجمالى يتجاوز 29 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية اليوم الاثنين تسجيل 310 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) من أصل 889 عينة اختبار تم إجراؤها على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي أعداد الإصابة بالفيروس إلى 29143 حالة.
وذكرت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية - أنه سُجلت أعلى نسبة إصابات في العاصمة /كابول/ بواقع 166 حالة.
وأشارت إلى أنه سُجل أيضًا 12 حالة وفاة اليوم؛ ليصل عدد المتوفين إلى 598 حالة، فضلا عن تماثل8841 حالة للشفاء منذ انتشار الوباء في البلاد.
أفغانستان تسجل 310 إصابات بـ"كورونا" والإجمالى يتجاوز 29 ألف حالةالإثنين، 22 يونيو 2020 04:54 م
كورونا - صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية اليوم الاثنين تسجيل 310 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) من أصل 889 عينة اختبار تم إجراؤها على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي أعداد الإصابة بالفيروس إلى 29143 حالة.
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