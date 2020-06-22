أسهم أوروبا تتراجع والمخاوف من موجة جديدة للفيروس تسيطر على المستثمرين

رويترز

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين إذ ينتاب القلق المستثمرين الذين كانوا يأملون في تعاف اقتصادي سريع من الأزمة في ظل مؤشرات على حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ودول أخرى.