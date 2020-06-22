اليوم السابع
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الإثنين، 22 يونيو 2020 11:01 م
خالد صلاح
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أسعار النفط تصعد أكثر من 2% بدعم من تقلص الإمدادات وتخفيف الإغلاقات

الإثنين، 22 يونيو 2020 10:12 م
أسعار النفط تصعد أكثر من 2% بدعم من تقلص الإمدادات وتخفيف الإغلاقات براميل نفط- أرشيفية
رويترز

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قفزت أسعار النفط أكثر من 2 %، اليوم، الاثنين، بدعم من تقلص إمدادات الخام من منتجين رئيسيين بينما يستمر تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا على الرغم من زيادة قياسية في حالات الإصابة حول العالم.
 
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 89 سنتا، أو 2.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 43.08 دولار للبرميل.
 
وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس آب ، وهي العقود الأكثر نشاطا في جلسة اليوم، 90 سنتا أو 2.3 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 40.73 دولار للبرميل.
 
وتلقت الأسعار دعما من بيانات أشارت إلى أن عدد حفارات النفط العاملة في الولايات المتحدة وكندا، وهو مؤشر إلى الإمدادات مستقبلا، هبط إلى مستوى منخفض جديد الأسبوع الماضي.
 
وقال متعاملون إن إعادة فتح ولايات أمريكية ودول حول العالم في أعقاب إغلاقات للشركات وأوامر بالبقاء في المنزل بسبب فيروس كورونا المستجد، ساعدت أيضا في صعود النفط.
 
وقفزت عقود برنت والخام الامريكي كليهما حوالي 9 بالمئة الأسبوع الماضي بدعم من تعافي الطلب على الوقود مع تخفيف إجراءات العزل العام واستئناف النشاط الاقتصادي.
 
ويلقى النفط دعما أيضا من احتمال امتثال أكبر لأوبك وحلفائها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، بتخفيضات انتاجية منسقة لموازنة السوق.
 
ولم تقرر أوبك+ حتى الآن ما إذا كانت ستمدد تخفيضات قياسية في المعروض قدرها 9.7 مليون برميل يوميا إلى شهر رابع لتظل سارية حتى نهاية أغسطس آب.

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