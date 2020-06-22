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أسعار النفط تسجل 42.3 دولار لخام برنت و39.69 للخام الأمريكي

الإثنين، 22 يونيو 2020 02:01 م
أسعار النفط تسجل 42.3 دولار لخام برنت و39.69 للخام الأمريكي النفط
كتبت – مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم الأثنين 42.3 دولار للبرميل  لخام برنت والذي انخفض بمقدار 11 سنتا أو ما يعادل0.3% بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39.69 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 14سنتا أو ما  يعادل 0.4% .
 
وذكرت تقارير إعلامية عالمية أن أسعار النفط تراجعت بشكل طفيف نتيجة تزايد المخاوف من أن يتوقف نمو الطلب علي الوقود نتيجة جائجة انتشار نفيروس كورونا المستجد .
 
وقال نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين اليوم الاثنين إن بلاده ترى أن سعر النفط بين 40-50 دولارا للبرميل عادل ومتوازن وفقا لوكالة الإعلام الروسية .
 
يذكر أن تحالف أوبك بلس قد توصل إلي اتفاق بشأن خفض الإنتاج خلال الاجتماع الوزاري العاشر "غير العادي" وبموجب هذا الاتفاق بدء إجراء خفض علي إجمالي الإنتاج من النفط الخام بمقدار 9.7 برميل  يوميا منذ بداية الشهر الماضي، وذلك لفترة أولية تبلغ شهرين  تنتهي مع نهاية الشهر الجاري وخلال مدة الأشهر التالية سيكون التخفيض الإجمالي المتفق عليه7.7 مليون برميل يوميا ويتبعه تخفيض قدرة 5.8مليون برميل يوميا  لمدة ستة عشر شهر ا.
 
وكانت لجنة وزارية لتحالف أوبك+  قد حثت خلال الأسبوع الماضي، دولا مثل العراق وقازاخستان على تحسين الامتثال لتخفيضات النفط وتركت الباب مفتوحا لتمديد قيود الإنتاج غير المسبوقة من أغسطس أو تخفيفها.

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