اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 12:17 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 22-6-2020.. وعيار 24 بــ211.22 ريال

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:15 ص
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 22-6-2020.. وعيار 24 بــ211.22 ريال ذهب
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت أسعار الذهب السعودى اليوم الاثنين 22-6-2020، ارتفاعا اليوم حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 211.22 ريال سعودى، مقابل سعر أمس 210.49 ريال سعودى.

 

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
 

سعر الذهب عيار 24
 

بنحو  211.22 ريال  بما يعادل  56.29 $

 

سعر الذهب عيار 22  
 

بنحو  193.62 ريال  بما يعادل  51.60 $

 

سعر الذهب عيار 21   
 

بنحو 184.82 ريال  بما يعادل  49.26 $

 

سعر الذهب عيار 18   
 

بنحو  158.42 ريال  بما يعادل  42.22 $

 

سعر الذهب عيار 14   
 

بنحو  123.21 ريال  بما يعادل  32.83 $

 

سعر الذهب عيار 12  
 

بنحو  105.61 ريال   بما يعادل  28.15 $

 

سعر أوقية الذهب
 

بنحو  6,569  ريال   بما يعادل  1,751 $

 

سعر جنيه الذهب  
 

بنحو 1,479 ريال   بما يعادل   394.06 $

 

سعر كيلو الذهب
 

بنحو 211,218 ريال  بما يعادل 56,293 $

 

وتراجعت أسعار الذهب العالمية مع عودة شهية المستثمرين للمخاطرة وانتعاش أسواق الأسهم، بدعم تجدد الآمال في تعافي الاقتصاد العالمي من التداعيات السلبية لأزمة تفشي جائحة فيروس (كورونا) المستجد.

وانخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.43% مسجلة 1729 نقطة، كما تراجع سعر التسليم الفوري بنحو 0.40% عند 1719 نقطة، وساهم نمو قياسي في مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة خلال شهر مايو الماضي حسبما كشفت البيانات الاخيرة في تدعيم التقديرات حول قرب انتهاء موجة الركود التي أصابت الاقتصاد الأمريكي في اعقاب تفشي جائحة كورونا.

 


الذهب

اسعار الذهب

السعودية

سعر الذهب اليوم

اليوم السابع بلس

عيار 18

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انفوجراف..تعرف على أضخم موازنة فى تاريخ مصر للعام المالى 2020/2021

انفوجراف..تعرف على أضخم موازنة فى تاريخ مصر للعام المالى 2020/2021

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 22-6-2020.. وعيار 24 بــ211.22 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 22-6-2020.. وعيار 24 بــ211.22 ريال

اتحاد الكرة ردا على الزمالك: "مفيش تدريبات قبل إجراء مسحة كورونا"

اتحاد الكرة ردا على الزمالك: "مفيش تدريبات قبل إجراء مسحة كورونا"

فى احتفال أسرى.. عقد قران "بثينة" ابنة على الحجار بمنزله.. صور

فى احتفال أسرى.. عقد قران "بثينة" ابنة على الحجار بمنزله.. صور

متى يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد التعادل مع إيفرتون؟

متى يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد التعادل مع إيفرتون؟

"الصحة" تحذر من تناول المضادات الحيوية للأشخاص المخالطين لحالات كورونا

"الصحة" تحذر من تناول المضادات الحيوية للأشخاص المخالطين لحالات كورونا

حاكموا ابن "ماما سناء" أيضاً

حاكموا ابن "ماما سناء" أيضاً

دعم الصناعة الوطنية لمواجهة الاستيراد يبدأ من خفض تكاليف الإنتاج.. مراجعة أسعار الغاز للمصانع ضرورة ملحة لزيادة تنافسية الصادرات بالخارج..عوائد اقتصادية ضخمة مع إفساح الطريق للمنتج الوطني

دعم الصناعة الوطنية لمواجهة الاستيراد يبدأ من خفض تكاليف الإنتاج.. مراجعة أسعار الغاز للمصانع ضرورة ملحة لزيادة تنافسية الصادرات بالخارج..عوائد اقتصادية ضخمة مع إفساح الطريق للمنتج الوطني

المجلس العالمى للسياحة والسفر يصنف مصر كوجهة آمنة وصحية

المجلس العالمى للسياحة والسفر يصنف مصر كوجهة آمنة وصحية

بدء امتحان مادة الفقه للقسم الأدبى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية مشددة

بدء امتحان مادة الفقه للقسم الأدبى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية مشددة

السكة الحديد: وصول الدفعة الرابعة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

السكة الحديد: وصول الدفعة الرابعة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

73 % من قراء اليوم السابع يؤيدون تغليظ عقوبة الغش في امتحانات الثانوية

73 % من قراء اليوم السابع يؤيدون تغليظ عقوبة الغش في امتحانات الثانوية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة