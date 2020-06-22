أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يسجل 784 جنيها للجرام

كتب - إسلام سعيد

ارتفع سعر الذهب مستهل تعاملات اليوم الاثنين في مصر بقيمة جنيهين، إذ سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 784 جنيها للجرام، وهو أعلي سعر للذهب في تاريخه بمصر، مع ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً، مع توقعات بصعود آخر للأسعار محليا خلال الساعات القادمة، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على الذهب عالمياً وصعود الأسعار.



أسعار الذهب اليوم بعد ارتفاعها..



عيار 18 : 672 جنيها للجرام



عيار 21 : 784 جنيها



عيار 24 : 896 جنيها



الجنيه الذهب : 6272 جنيها



السعر العالمي : 1752 دولار

وارتفعت أسعار الذهب عالمياً بقيمة 0.50%، إذ فاقمت زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المخاوف من موجة تفش ثانية، وهو ما قد يجبر حكومات على فرض إجراءات عزل عام جديدة، الأمر الذى دفع المعدن النفيس بوصفه ملاذ آمن ليسجل 1752دولارا من 1744 دولار خلال آخر سعر سجله الذهب.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية واحدا 0.50% إلى 1750 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 1757 دولار للأوقية.

وفي سياق متصل، انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين مع تنامي المخاوف من أن يتوقف تعافي الطلب على الوقود في ظل زيادة الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم مما طغى على خفض الإمدادات من منتجين رئيسيين.

ونزل خام القياس العالمي برنت 11 سنتا أو ما يعادل 0.3 % إلى 42.03 دولار بحلول الساعة 0505 بتوقيت جرينتش، بينما سجل الخام الأمريكي 39.69 دولار للبرميل ليفقد 14 سنتا أو ما يوازي 0.4 بالمئة.

وارتفع العقدان نحو تسعة بالمئة الأسبوع الماضي، وفي كندا والولايات المتحدة، انخفض عدد حفارات النفط والغاز العاملة لمستوى قياسي الأسبوع الماضي حتى فيما شجع ارتفاع أسعار النفط بعض المنتجين لاستئناف عمليات الحفر.

ولم تقرر مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة أوبك وحلفاءها بما في ذلك روسيا، تمديد تخفيضات الإنتاج البالغة 9.7 مليون برميل يوميا للشهر الرابع في أغسطس.