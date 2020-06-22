أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 787 جنيها للجرام

كتب - إسلام سعيد

ارتفع سعر الذهب في للمرة الثانية اليوم الاثنين، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 787 بارتفاع بلغ قرابة 5 جنيهات حتي الآن منذ فتح التداول على المعدن النفيس، بحسب إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة، مؤكدا أن الذهب في أعلي نقطة سعرية له في مصر .



أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 : 674.55 جنيه.





عيار 21 : 787 جنيها.





عيار 24 : 899.40 جنيه للجرام.





الجنيه الذهب : 6296 جنيها.





السعر العالمي : 1757 دولارا.

وأشار واصف إلي أن تراجع أسعار النفط مع تزايد القلق من انتشار عدوي ڤيروس كورونا مره أخري و تأثيرها علي النمو الاقتصادي العالمي جعل المستثمرون يتجهون لشراء الذهب كملاذ أمن للإستثمار في البورصات العالمية، لذلك شهدت الأسعار العالمية ارتفاع كبير لتسجل الأوقية 1757 دولار تقريبا.

وأشار في تصريحات خاصة، إلي أن سوق الصاغة بمصر يشهد ارتفاع سعر الذهب نتيجة لمتغيرات عدة أهمها تحرك السعر العالمي للذهب، وكذلك سعر الدولار، وحاليا نشهد زيادة الدولار وارتفاع الذهب عالميا وهو ما يؤدى إلى الوصول بالذهب إلي هذه النقطة السعرية المرتفعة

وارتفعت أسعار الذهب عالمياً بقيمة 0.50%، إذ فاقمت زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المخاوف من موجة تفش ثانية، وهو ما قد يجبر حكومات على فرض إجراءات عزل عام جديدة، الأمر الذى دفع المعدن النفيس بوصفه ملاذ آمن ليسجل 1750 دولار من 1744 دولار خلال آخر سعر سجله الذهب.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.50% إلى 1750 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 1757 دولار للأوقية تقريبا.

وفي سياق متصل، انخفضت أسعار النفط اليوم مع تنامي المخاوف من أن يتوقف تعافي الطلب على الوقود في ظل زيادة الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم مما طغى على خفض الإمدادات من منتجين رئيسيين.

ونزل خام القياس العالمي برنت 11 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 42.03 دولار بحلول الساعة 0505 بتوقيت جرينتش، بينما سجل الخام الأمريكي 39.69 دولار للبرميل ليفقد 14 سنتا أو ما يوازي 0.4 بالمئة.

وتراجع الدولار في جلسة متقلبة إذ يسعى المستثمرون لتحديد المسار وسط ارتفاع مقلق في الإصابات بفيروس كورونا وما إذا كان ذلك سيقود لتأجيل التعافي الاقتصادي، وقادالدولار الأسترالي المكاسب المتواضعة في آسيا إذ قال محافظ البنك المركزي إن تداعيات جائحة كوفيد-19 لن تكون بالسوء الذي كان يُخشى منه في البداية، لكنالزيادة القياسية في عدد الإصابات عالميا كبحت التحركات في السوق بينما عززت حالة الحذر إجراءات تبنتها بكين ومناطق في أستراليا لإعادة فرض بعض القيود، بحسب وكالة رويترز.

وقفز الذهب لأعلى مستوى فيما يزيد عن شهر الاثنين مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن إثر تصاعد المخاوف من تأخر التعافي الاقتصادي العالمي عقب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.