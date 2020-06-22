اليوم السابع
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أسعار الدواجن اليوم.. سعر الكيلو 22 جنيها من المزرعة

الإثنين، 22 يونيو 2020 10:01 ص
أسعار الدواجن اليوم.. سعر الكيلو 22 جنيها من المزرعة صورة ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الدواجن وكرتونة البيض اليوم الاثنين 22 – 6 – 2020 استقرارا، وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة .

وأكد عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة أن أسعار الدواجن البيضاء تشهد استقرار بالأسواق وسجل سعر الكيلو من المزرعة 22 جنيها، موضحا أن السعر للمستهلك يتراوح بين 25 – 27 جنيها بحد أقصى، وذلك بحسب المنطقة وبعد حساب تكاليف النقل وهوامش أرباح الحلقات الوسيطة وتاجر التجزئة .

وقال السيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن أسعار الدواجن البلدى شهدت استقرارا، حيث سجل سعر الكيلو من المزرعة 28 جنيها  ،موضحا أن السعر للمستهلك يتراوح بين 32 – 34 جنيها .

وأشار رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن البيض سعر الكرتونة، حيث سجلت 23 جنيها من المزرعة، موضحا أن سعرها فى السوق للمستهلك يتراوح بين 28 – 30 جنيها حسب المنطقة .

والجدير بالذكر أن أسعار  الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا وزن 1 كجم تباع للمستهلك بسعر 33 جنيها للكيلو.

 


اسعار الدواجن

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بورصة الدواجن

الثروة الداجنة

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