أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ التموين.. الليمون بـ22 جنيها والفلفل بـ7.5

كتب ـ مدحت وهبة

تطرح شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية،كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك فى ظل استقرار الأسعار، وينشر "اليوم السابع" قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:



-الطماطم بسعر 4.5 جنيه للكيلو والبطاطس بـ 3.5 جنيه والبصل بـ 4.5 جنيه.



- الكوسة بـ 6 للكيلو والجزر بـ 5.5 جنيه والخيار بـ 4.5 جنيه



-الباذنجان الرومى بـ 8 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 6



- الفلفل البلدى بـ 7.5 للكيلو والليمون بـ22 جنيها.

الباميا الخضراء بـ 20 جنيها

- الفاصوليا الخضراء بـ 10 جنيهات للكيلو جرام.

-التفاح البلدى 12 جنيها

التفاح الإيطالي 24 جنيها

خوخ سكرى 9.5 جنيه

كانتلوب 6 جنيات

بطيخ 5 جنيهات

الموز المستورد 24 جنيها

العنب 10 جنيهات



