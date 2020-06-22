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أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الاثنين.. انخفاض البورى والبلطى

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:06 ص
أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الاثنين.. انخفاض البورى والبلطى صورة ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الأسماك اليوم الاثنين 22- 6 – 2020 انخفاضا فى عددا من الأصناف ومنها البلطى 1 لتتراوح بين 23 – 27 – جنيها مقابل 24 -28 جنيها، وأسعار البلطى 2 أسعار تتراوح بين 20 – 23 جنيها، سجل البلطى الأسوانى 17 – 37 ، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

وكما انخفضت أسعار البورى 1 لتتراوح بين 39 - 45 جنيها مقابل  40 – 46 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البورى 2 بين  32 – 38 جنيها للكيلو، وسجل البربون 35 – 45 جنيها والبربون المجمد بين 25 – 35 جنيها، سعر السمك الثعابين 50-220 جنيها، وسجلت أسعار المكرونة السويسري 60-70 جنيها، والمكرونة الخليجى بين 32-38 جنيها، والمكرونة المجمدة بين 20-30 جنيها، وموسى بين 60-80جنيها للكيلو.

بينما استقرت  أسعار الكابوريا بين 30 -130 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها وسجلت أصناف الجمبرى أسعار تتراوح بين جمبرى 2  بين 200 – 270 جنيها وجمبرى 2 مجمد بين 85 – 165 جنيها، وجمبرى 3 بين 90 – 140 جنيها للكيلو .

والجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية  طرحت كميات كبيرة من الأسماك الطازجة والمجمدة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، فى إطار الحرص على توفير منتجات البروتين للمواطنين وتخفيف العبء عنهم، حيث تقوم الوزارة بتوفير المنتجات للشركات التابعة أول بأول وكذلك أيضا توفير السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة .

 

 

 

 


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