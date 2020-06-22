اليوم السابع
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الإثنين، 22 يونيو 2020 10:34 م
خالد صلاح
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أذربيجان تسجل 478 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الإثنين، 22 يونيو 2020 09:00 م
أذربيجان تسجل 478 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت حكومة أذربيجان، مساء اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 478 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث انخفضت عدد الحالات بـ 13 حالة عن أمس الأحد. 
وذكر مركز الاستجابة لفيروس "كورونا" التابع لحكومة أذربيجان، في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية، أن العدد الإجمالي للمصابين بلغ 13207 حالات ما يعادل 0.1% من إجمالي سكان الدولة البالغ عددهم 10 ملايين.
وأضاف البيان أن سبعة مصابين توفوا جراء الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 161 حالة.. بينما تماثل للشفاء من الفيروس حوالي 7168 ما يعادل 54.2% من إجمالي الحالات من ضمنهم 369 متعافيًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشار المركز إلى أن 5878 من مصابي (كوفيد-19) يتلقون رعاية صحية في المستشفيات وأنه تم إجراء حوالي 426394 اختبارا للكشف عن الفيروس من ضمنهم 4345 خلال الـ 24 ساعة الماضية.
كانت أذربيجان سجلت أول إصابة بفيروس "كورونا" يوم 28 فبراير الماضي، وفرضت إجراءات للحيلولة دون انتشار الفيروس يوم 14 مارس وفرضت العزل العام يوم 24 مارس قبل أن تخفف السلطات إجراءات الحظر في الـ 27 من أبريل، لكن تسجيل زيادة في الإصابات دفع السلطات إلى إعادة فرض العزل في مناطق مثل العاصمة باكو والمدن الكبرى في الفترة من 21 يونيو وحتى 5 يوليو.


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كورونا فى أذربيجان

فيروس كورونا

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