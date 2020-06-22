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أخبار البورصة اليوم الاثنين 22-6-2020

الإثنين، 22 يونيو 2020 09:00 م
أخبار البورصة اليوم الاثنين 22-6-2020 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 22-6-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة للجلسة الرابعة على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً متساوي الأوزان، وسط أحجام تداول مرتفعة،  كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 102 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 579.506 مليار جنيه.

 

إيقاف تداول 29 شركة

 

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 29 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، الألومنيوم العربية، الشمس للإسكان والتعمير، العبور للاستثمار العقاري، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المجموعة المصرية العقارية، العامة لصناعة الورق-راكتا، الحديد والصلب المصرية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الأهلي للتنمية والاستثمار، اميرالد للاستثمار العقاري، أسمنت سيناء، السويس للأسمنت.
 
كما تم إيقاف تداول أسهم؛ شارم دريمز للاستثمار السياحي، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العبوات الطبية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، الإسماعيلية مصر للدواجن، مستشفى النزهة الدولي، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، اودن للاستثمارات المالية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، العربية لاستصلاح الأراضي، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية.
 

البورصة تخسر 102 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة للجلسة الرابعة على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً متساوي الأوزان، وسط أحجام تداول مرتفعة،  كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 102 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 579.506 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 385.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 40.4 ألف عملية لعدد 177 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.27% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.54%، والعرب على 5.19% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.07% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.92%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 33.2 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 99.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 78.2 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، 55.5 مليون جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 10742 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 1649 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 12324 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 4094 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 1361 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 2125 نقطة، وقفز مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.10% ليغلق عند مستوى 740 نقطة.
 
وصعدت أسهم 82 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 66 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.
 

المصرية للاتصالات

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة أمس الأحد، وتم خلاله إحاطة المجلس بكتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع بشأن تعيين اللواء أركان حرب بكر محمد عبد الوهاب محمد البيومي عضواً بالمجلس، خلفاً للواء أركان حرب طارق محمد عبد الله الظاهر، كما اعتمد المجلس تشكيل لجنة المراجعة وضمت كلا من محمد كمال الدين بركات رئيساً للجنة، بكر محمد عبد الوهاب محمد البيومي، محمد سعيد محمد سلطان أعضاء باللجنة.
 
 
 

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