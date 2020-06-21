اليوم السابع
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7 قتلى فى انفجارين بجنوب ووسط الصومال

الأحد، 21 يونيو 2020 11:55 ص
7 قتلى فى انفجارين بجنوب ووسط الصومال الشرطة الصومالية ـ صورة أرشيفية
مقديشو (رويترز)

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 قال ضباط من الشرطة والجيش في الصومال اليوم الأحد، إن ما لا يقل عن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في انفجارين منفصلين بجنوب ووسط البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

في الهجوم الأول، انفجرت قنبلتان كانتا مزروعتين أمام منزل مسؤول عسكري في بلدة ونلوين على بعد 90 كيلومترا شمال غربي العاصمة مقديشو في وقت متأخر أمس السبت، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم جنود ومدنيون. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتشيع هجمات كهذه في الصومال، حيث تشن حركة الشباب المتشددة حملة منذ 12 عاما للإطاحة بالحكومة المركزية.

وقال رجل الشرطة محمد نور لرويترز من ونلوين اليوم الأحد "في البداية سمعنا صوت انفجار في المنزل، ولم يكن المسؤول العسكري موجودا آنذاك. وتجمع حراس وسكان لاستطلاع سبب الانفجار ثم وقع انفجار آخر".

ووقع الهجوم الثاني اليوم الأحد، عندما نفذ ثلاثة مسلحين في سيارة هجوما انتحاريا على نقطة تفتيش عسكرية في بلدة باكادوين بولاية جلمدج وسط الصومال.

وأطلق الجنود النار على السيارة بعد أن تجاهل راكبوها أوامر التوقف، ولقي ثلاثة جنود حتفهم في الهجوم وأصيب اثنان آخران حسبما ذكر عبد الله أحمد وهو ضابط برتبة ميجر في مدينة جالكعيو المجاورة.

ولم يتسن الوصول إلى حركة الشباب للتعليق. وتسعى الحركة لتأسيس حكمها الخاص في الصومال استنادا إلى فهمها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وقال سكان من باكادوين، التي تبعد نحو 180 كيلومترا جنوب شرقي جالكعيو، إنهم يخشون من أن المهاجمين ينتمون للحركة.

 


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